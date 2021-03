La date de sortie de Black Adam est officiellement fixée pour l’été 2022

C’est officiel, Dwayne « The Rock » Johnson a repris Times Square pour révéler la date de sortie de Adam noir. Juste avant le match du tournoi UCLA vs Alabama NCAA dimanche, Johnson est apparu dans un spot télévisé pour Adam noir révélant que le film sortira le 29 juillet 2022. Il a également posté une vidéo sur ses comptes Instagram et Twitter montrant chaque écran numérique de Times Square à New York jouant le spot simultanément.

« La hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer », déclare Johnson dans le clip. Sa légende pour la vidéo ajoute: « Une force globale perturbatrice et imparable d’un message de l’homme en noir lui-même. »

Alors que nous savions que Johnson se préparait à commencer à filmer le prochain film de super-héros dans un proche avenir, on ne savait pas quand le long métrage serait diffusé sur grand écran. À un moment donné, le plan pour Adam noir devait sortir en décembre 2021, bien que les retards de production aient repoussé le film. Maintenant, il y a une nouvelle date qui est officiellement inscrite au tableau, ce qui correspond au fait que les acteurs et l’équipe se préparent à commencer le tournage dans les semaines à venir.

Cette nouvelle fait suite à l’annonce que l’acteur Pierce Brosnan fait partie du casting. L’acteur de James Bond a été choisi pour le rôle du Dr Fate, co-vedette dans Adam noir aux côtés de Johnson, Aldis Hodge comme Hawkman, Noah Centineo comme Atom Smasher et Quintessa Swindell comme Cyclone. Marwan Kenzari a également été jeté dans un rôle mystérieux. Bien qu’il existe des plans préliminaires pour Adam noir et Shazam! pour traverser à l’avenir, rien n’indique pour le moment que Zachary Levi sera impliqué.

Rory Haines et Sohrab Noshirvani ont rédigé le dernier projet de Adam noir, suite à une ébauche préalable d’Adam Sztykiel. Jaume Collet-Serra, qui a également dirigé The Rock aux côtés d’Emily Blunt dans le prochain film de Disney Croisière dans la jungle, est à bord pour diriger. Johnson, Dany Garcia et Hiram Garcia de Seven Bucks Productions produiront avec Beau Flynn de FlynnPictureCo. Scott Sheldon de FlynnPictureCo sera le producteur exécutif.

La semaine dernière, Johnson a partagé une vidéo sur Instagram de la Adam noir scénario, révélant que le tournage devait commencer très bientôt.

«Eh bien, j’adorerais porter un arc-en-ciel tous les jours. Et dire au monde que tout va bien. Mais j’essaierai d’emporter un peu d’obscurité sur mon dos. Jusqu’à ce que les choses soient plus claires … Noir », écrit Johnson dans la légende. Il révèle également dans le clip que Adam noir ferait tourner les caméras en seulement trois semaines, ce qui serait un peu plus de deux semaines à ce stade.

Adam noir sera confronté à une concurrence féroce lors de sa sortie en salles le 29 juillet 2022, comme Disney l’a également défini Indiana Jones 5 pour la première ce jour-là également. Tournage sur Adam noir commencera en avril et compte tenu de l’activité de Johnson sur les réseaux sociaux, nous aurons probablement un aperçu des personnages et des décors de The Rock en ligne. Cette nouvelle nous vient de The Rock sur Instagram.

Sujets: Black Adam