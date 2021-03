La date de sortie de A Quiet Place 2 passe au Memorial Day dans les cinémas

Après plusieurs retards de publication en raison de la pandémie et des spéculations majeures entourant une version en streaming sur Paramount +, Un endroit calme 2 a enfin une date de sortie confirmée. Le film, qui devait initialement sortir en mars 2020, a été l’un des premiers à subir un succès lors des fermetures de salles à travers le monde. Auparavant cette année, la sortie du film avait été retardée pour la troisième fois, mais il a maintenant une date de sortie confirmée.

John Krasinski, qui a écrit et réalisé le Un endroit calme 2, s’est rendu sur son compte Twitter pour confirmer la sortie du film Memorial Day. Reconnaissant la longue attente du public pour assister à la suite du thriller à couper le souffle, Krasinski a écrit: « Ils disent toujours que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Eh bien … je pense que nous avons attendu assez longtemps. UN ENDROIT CALME PARTIE II – JOURNÉE COMMÉMORATIVE. «

Ils disent toujours que de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Eh bien … je pense que nous avons attendu assez longtemps.

UN ENDROIT CALME PARTIE II

JOURNÉE COMMÉMORATIVE pic.twitter.com/hqkE0YcUj8 – John Krasinski (@johnkrasinski) 5 mars 2021

Le studio a également poussé le prochain Rapide et furieux Versement, F9, au 25 juin 2021 pour une sortie en salles.

La suite de Un endroit silencieux, Un endroit tranquille, partie II verra le retour des membres originaux de la distribution Emily Blunt, Noah Jupe et Millicent Simmonds, tandis que Cillian Murphy et Djimon Hounsou rejoindront le film en tant que nouveaux ajouts au scénario. John Krasinski qui a dirigé le casting dans le film précédent revient pour reprendre son rôle dans les séquences de flashback nouvellement ajoutées. Krasinski Un endroit silencieux a été acclamé par la critique, qu’il a qualifié de «lettre d’amour à ses enfants». Le premier film a ensuite reçu plusieurs nominations, Emily Blunt remportant le Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans un second rôle.

Le synopsis officiel de Un endroit tranquille: partie II lit, à la suite des événements meurtriers à la maison, la famille Abbott doit maintenant faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’ils poursuivent leur combat pour la survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils se rendent vite compte que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.

Réalisé par John Krasinski, Un endroit calme 2 sera également disponible en streaming 45 jours après sa sortie en salle le Memorial Day.

Sujets: Un endroit calme 2