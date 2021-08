La date de sortie d’automne de Clifford the Big Red Dog annulée en raison des inquiétudes croissantes concernant Covid

Alors que beaucoup avaient commencé à croire que les annulations et les retards dus à Covid-19 étaient une chose du passé, Paramount a rappelé aux gens que la pandémie n’est pas encore terminée malgré que de nombreux pays aient décidé de réduire les blocages et les restrictions telles que le masque port et nombre limité de personnes autorisées dans les lieux intérieurs. Le nombre croissant de cas de variante Delta de Covid aux États-Unis a vu la société tirer Clifford le grand chien rouge de son créneau de sortie de septembre, par crainte que les familles ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour faire un voyage au cinéma, en particulier dans des régions comme Los Angeles et New York où le nombre de cas augmente toujours rapidement.

La version en direct de Clifford le grand chien rouge devait arriver dans les salles le 17 septembre et malgré cela dans près de deux mois, le studio a pris l’initiative de retarder préventivement la sortie, même si la bande-annonce et d’autres marketing en ligne ont fait mouche auprès du public cible. L’opinion générale des studios est que si la situation de Covid s’améliorera, elle risque de s’aggraver en premier. Le film devait également faire ses débuts dans le cadre du Festival international du film de Toronto, mais il n’y a aucune mention du film sur le site Web du festival et la page dédiée au film canin redirige vers la page Web principale du festival.

La principale question est maintenant de savoir si Paramount continuera à rechercher une sortie cinématographique ou si tout simplement sortira le long métrage directement sur Paramount +, tout comme le Film Bob l’éponge : L’éponge en fuite et le film de Mark Wahlberg Infini. Alors que ces films semblaient se dérouler sans grande fanfare, la bande-annonce de Clifford a attiré plus de 130 millions de vues en une semaine, ce qui, selon le studio, signifiera peut-être un tout nouveau groupe d’abonnés en attente s’ils devaient emprunter cette voie.

On pensait que la pandémie de Covid avait été maîtrisée il y a quelques mois, lorsque les cinémas ont rouvert leurs portes et ont commencé à voir des clients revenir pour des films tels que Godzilla contre Kong, un endroit calme, partie II et récemment Veuve noire. Alors que bon nombre de ces offres étaient également disponibles sur des plateformes de streaming premium, le nombre croissant de tickets suggérait que le pire était passé et que les choses commençaient à revenir à la normale.

Au cours des dernières semaines cependant, plusieurs projets de films et de télévision ont été interrompus en raison d’épidémies de Covid, notamment Indiana Jones 5, Bridgerton et Le Trône de Fer série préquelle Maison du Dragon. La semaine dernière, le film de légende arthurienne The Green Knight a été retiré de sa sortie au Royaume-Uni en raison du volume élevé de cas de variantes Delta dans le pays, et sa sortie n’a pas encore été reportée. Avec Clifford devenant maintenant le premier à être retardé aux États-Unis, ainsi que des rumeurs selon lesquelles la même chose pourrait être sur le point d’arriver à Marvel’s Shang Chi, il semble que nous ne soyons pas aussi loin que prévu. Cette histoire a été initialement couverte à Slashfilm