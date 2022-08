La date de sortie d’Andor repoussée un mois avant sa sortie, sera désormais diffusée en septembre

Le nouveau Guerres des étoiles série, Andora été repoussé de trois semaines par rapport à sa date de première précédente.

Andor devait être diffusée le 31 août. Cependant, maintenant, la série sera diffusée trois semaines après la date précédente, le 21 septembre. Pour rattraper le retard, Disney+ publiera les trois premiers épisodes de la série sous forme de bundle le même jour. . Ce serait la première fois pour un Guerres des étoiles série à sortir en première de trois épisodes.

Andor présente Diego Luna reprenant son rôle de Cassian Andor du film Rogue One: Une histoire de Star Wars. Cassian Andor est un voleur devenu membre de l’alliance rebelle dont le monde natal a été détruit par l’Empire. Il joue un rôle crucial dans la transmission des plans de l’étoile de la mort de l’Empire à la princesse Leia Organa, ce qui conduit finalement aux événements de Star Wars : Un nouvel espoir.

Dans Un voyou, Cassian Andor s’est révélé être un pilote troublé, obsédé par sa mission et fatigué de perdre toutes les chances de faire tomber l’Empire. La série contribuera probablement à façonner la fragilité de l’arc émotionnel d’Andor, comme en témoigne le film dérivé. L’émission a été annoncée plus tôt comme une série d’aventures spatiales entre amis mettant en vedette Luna’s Andor et son droïde de Un voyou, K2SO d’Alan Tudyk. Cependant, les changements dans l’histoire qui ont été apportés plus tard ont retiré le personnage de Tudyk de la série. Il a essentiellement changé Andor dans un thriller d’espionnage, se concentrant principalement sur le personnage de Diego Luna. Alan Tudyk peut apparaître dans la deuxième saison de l’émission.

d’Andor La bande-annonce officielle a révélé plusieurs points de l’intrigue qui pourraient être explorés dans cette saison de douze épisodes. La première saison de la série présentera des événements répartis sur un an. La série mettra en place Andor et le tremblement de terre que l’Alliance Rebelle prévoit de déclencher contre l’Empire, formant la trilogie originale de Star Wars. Andor a également été renouvelée pour une deuxième saison concluante, qui se terminera à un moment influençant directement Un voyou.





Pourquoi pourrait Andor ont été reportés ?

Lucasfilm / Disney

La raison du report Andor pourrait être à cause de la concurrence féroce qu’apporte le mois d’août sur le front de la télévision. Le même mois marquera également la première en streaming de HBO Max’s Maison du Dragon. Les vidéos d’Amazon Prime Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir fera également ses débuts le 2 septembre. Ces deux émissions sont déjà très médiatisées et Andor peuvent être la proie de faibles taux d’audience. De plus, le spectacle sera également en concurrence féroce avec le propre de Disney + Elle-Hulkaffectant davantage la popularité de la série.

De même, les studios Marvel Mme Marvel a été affecté par des émissions comme Obi Wan Kenobi et Les garçons en dépit d’être acclamé par la critique. Disney + veut probablement éviter les conflits avec ces émissions et s’assurer que Andor reçoit une attention sans partage, sans concurrence indésirable.

Andor étoiles Diego Luna, Geneviève O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw et Forest Whitaker. Créé par Tony Gilroy, Andor se terminera le 23 novembre 2022. Après la première en trois épisodes, les neuf prochains épisodes seront disponibles en streaming chaque semaine.