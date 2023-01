La date de retour de la saison 5 de Yellowstone révélée par Paramount Network après la finale de la mi-saison

YellowstoneLa finale de la mi-saison a été mouvementée, mettant la famille Dutton à travers de grands changements et posant beaucoup de questions. Les fans attendaient avec impatience son retour après avoir pris une semaine de congé pour les vacances de Noël, mais malheureusement, ils devront attendre cet été avant que Yellowstone ne poursuive la saison 5. Même ainsi, la finale de la mi-saison a prouvé que l’anticipation va être ça vaut le coup avec les cliffhangers mis en place dans l’épisode qui ne manquera pas de se dérouler dans des moments passionnants à son retour. Cette pause sera sans aucun doute longue pour les fans mais promet une saison explosive à venir.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le réseau Paramount a annoncé lors de la finale de la mi-saison de dimanche que la seconde moitié de la saison 5 de Yellowstone serait diffusée à l’été 2023. Bien qu’aucune date précise n’ait été publiée, les fans peuvent se préparer pour la saison à venir en regardant la vidéo teaser ci-dessous. Dans une récente interview, Piper Perabo a donné un aperçu plus approfondi de la production en révélant que la production de la seconde moitié de la saison 5 n’avait pas encore commencé.

Depuis ses débuts en juin 2018, Yellowstone remporte un franc succès auprès du public comme de la critique. Mettant en vedette Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley et Cole Hauser, la série a été largement saluée pour ses performances d’acteur, son écriture et sa mise en scène, ce qui lui a valu des nominations aux Emmy Awards, aux Screen Actors Guild Awards et aux Golden Globes. En novembre 2022, il a atteint des sommets encore plus élevés après la première de sa cinquième saison avec des audiences record de plus de douze millions de téléspectateurs.





YellowstoneLe succès de engendre trois séries dérivées, dont la prochaine 6666 Série

Groupe de distribution mondial Paramount

YellowstoneLa popularité de a bondi et a donné naissance à trois séries dérivées à ce jour. Le créateur de l’émission, Taylor Sheridan, a été félicité pour ses efforts révolutionnaires visant à redéfinir le genre western américain et à rappeler à une nouvelle génération de téléspectateurs pourquoi le style classique était si captivant. A noter en particulier, la préquelle 1883 s’est avéré une incursion incroyablement réussie dans l’histoire de la famille Dutton. Avec John Dutton I comme personnage principal, 1923 se déroule pendant la grande dépression imminente et la période de prohibition en Amérique et promet de combler le fossé entre 1883Les débuts du Texas et l’empire actuel des Dutton représentés dans Yellowstone.

Avec un catalogue de spectacles impressionnant et des années d’audience réussies, Paramount + a produit de nouvelles retombées pour la franchise Yellowstone en constante expansion. Le dernier ajout est le 6666 série, qui se déroule de nos jours et se concentre sur le Four Sixes Ranch au Texas. Ce ranch a été initialement introduit dans un pilote de porte dérobée de la saison quatre par le personnage Rip Wheeler, qui a déclaré que c’était « là où les cow-boys sont inventés ». Malheureusement, de plus amples détails sur sa date de sortie et sa distribution restent secrets pour le moment. Le synopsis officiel du 6666 spin-off se lit comme suit :

« Fondé lorsque les Comanches régnaient encore sur l’ouest du Texas, aucun ranch en Amérique n’est plus imprégné de l’histoire de l’Ouest que le 6666. Toujours en activité comme il l’a fait deux siècles auparavant et englobant tout un comté, le 6666 est le lieu où la primauté du droit et les lois de la nature fusionnent dans un endroit où la chose la plus dangereuse que l’on fasse est la prochaine chose… Le 6666 est synonyme de l’effort sans merci pour élever les meilleurs chevaux et bétail au monde, et finalement où les cow-boys de classe mondiale sont nés et fabriqués. ”

Yellowstone est actuellement diffusé sur Paramount+.