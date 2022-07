La date de préchargement de The Last of Us Part I pour PlayStation 5 est datée

Pré-téléchargement The Last of Us Part I pour Playstation 5 sera disponible le 26 août, une semaine avant le lancement officiel du jeu.

Les informations pertinentes ont été partagées par l’équipe PlayStation Game Size, qui surveille les mises à jour de la base de données de la boutique numérique du PlayStation Store.

Comme indiqué précédemment, la version complète de The Last of Us Part I prendra environ 79 gigaoctets sur les SSD PlayStation 5.

C’est presque le double de la taille de la réédition de la version originale de la PlayStation 4 qui a été mise en vente en 2014.

Rappelons que The Last of Us Part I est une adaptation de l’original The Last of Us utilisant la base technologique de The Last of Us Part II.

Les joueurs découvriront un scénario et une séquence d’événements de jeu familiers, mais avec une nouvelle image, une bande son, un système d’animation, une intelligence artificielle mise à jour et d’autres améliorations techniques.

The Last of Us Part I sortira dans le monde entier le 2 septembre sur la console PlayStation 5. La version PC sortira ultérieurement.

Dans un article précédent, The Last of Us Part I pour PlayStation 5 sera un projet du plus haut niveau de sophistication et d’excellence technique.

Les images présentées dans la bande-annonce sont trop insignifiantes pour transmettre au public l’ampleur avec laquelle le Le chien méchant studio a abordé la mise à jour de leur progéniture.

Robert Morrison, l’ancien animateur de l’équipe PlayStation Studios Visual Arts, en a parlé aux joueurs.

Comme Morrison l’a expliqué, alors qu’il était chez PlayStation Studios Visual Arts, il a été impliqué dans le développement de The Last of Us Part I en tant que développeur externe, et maintenant ce projet est l’une des parties les plus importantes et les plus impressionnantes de son portefeuille professionnel.

Le développeur a été blessé par les propos de certains utilisateurs selon lesquels la réédition de l’ancien jeu est « une simple tentative de gagner de l’argent sur les fans ».

