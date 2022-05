La date de lancement officielle de la série Apple iPhone 14 et les prix ont été divulgués

19 mai 2022 12:26:37 IST

L’un des événements technologiques les plus importants de l’année que tout le monde, passionné de technologie ou non, attend avec impatience, est l’événement annuel d’automne au cours duquel Apple lance ses derniers iPhones. Un pronostiqueur réputé a maintenant révélé quand le lancement de l’iPhone de cette année aura lieu.

La très attendue série iPhone 14 sera lancée par Apple le 13 septembre de cette année. Apple dévoilera également les nouveaux AirPods Pro 2 et une nouvelle génération d’Apple Watch. Étant donné qu’il existe certaines restrictions de voyage dans le monde pour un certain nombre de raisons, il est fort possible que l’événement soit organisé en ligne.

Le pronostiqueur a également suggéré que le géant de la technologie basé à Cupertino ferait l’annonce officielle autour des dates, en août, probablement dans la deuxième semaine environ.

La gamme Apple iPhone 14 fait l’actualité depuis un certain temps maintenant, car les rumeurs et les fuites continuent d’affluer. Plus tôt ce mois-ci, nous avons présenté les différentes variantes des prochains iPhones. Grâce à une fuite par l’un des fournisseurs officiels d’Apple, nous avons appris que la nouvelle série d’iPhone 14 sera disponible en tant qu’iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Avec l’iPhone 14, Apple ne lancera pas de version Mini.

Nous avons également appris que pour la première fois depuis des années, les smartphones phares d’Apple, l’iPhone 14 Pro et Pro Max, recevront un tout nouveau capteur 48MPqui utilisera le regroupement de pixels pour produire des photos 12MP.

Jusqu’au le prix est concerné, l’iPhone 14 aura un prix similaire à l’iPhone 13. Il aura un prix de lancement de 799 €. L’iPhone 14 Max aura un prix de 899 €. L’iPhone 14 Pro aura un prix de 999 €, tandis que l’iPhone 14 Pro Max aura un prix de départ de 1 199 €, selon la fuite. En tant que clients indiens, les utilisateurs doivent ajouter une prime supplémentaire de 15 à 20 % à ces chiffres, après les avoir convertis selon les taux de change actuels.

En ce qui concerne les AirPods Pro 2, les nouveaux écouteurs TWS seraient la « plus grande innovation dans les écouteurs sans fil depuis les AirPods d’origine » et, selon toute vraisemblance, coûteront environ 299 €.

