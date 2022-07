La date de lancement des nouveaux pliables Z de Samsung a été fixée

Lors de l’annonce de l’événement déballé pour les nouveaux pliables Z, un leaker bien connu a devancé Samsung. Il a partagé l’invitation officielle, qui indique également la date de l’événement, sur Twitter. Selon l’invitation, Samsung lancera le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4 le 10 août.

Fuite notée Evan Blass (@evleaks) ne pouvait tout simplement pas garder pour lui la date de lancement du Samsung Galaxy Z Fold4 et du Galaxy Z Flip4. Sur Twitter, il a posté une photo officielle avec la date de l’événement déballé. Une image de rendu floue du Galaxy Z Flip4 peut également être vue dans l’image. Samsung a maintenant fait supprimer l’image sur Twitter, mais cela n’a plus été en mesure de l’empêcher de se propager rapidement.



Le 10 août, Samsung présentera officiellement le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4.



Image : © @evleaks/Samsung 2022



Les ventes commencent probablement à partir du 26 août

Cependant, Evan Blass n’est pas le premier à révéler le 10 août comme date de l’événement déballé. Son compagnon de fuite Jon Prosser semble avoir connu la date de l’événement il y a un mois, écrit Android Authority. Cependant, il n’y avait probablement aucune invitation officielle de Samsung à ce moment-là.

D’après Proster Les précommandes pour le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4 devraient commencer lors de l’événement de lancement le 10 août. Les deux pliables devraient ensuite arriver sur le marché le 26 août. Selon le leaker, le Fold4 sera disponible dans les couleurs Phantom Black, Green et Beige, tandis que le Flip4 sera disponible en Graphite, Bora Purple, Pink Gold et Blue.

Étant donné que Prosser avait déjà raison de prédire l’événement décompressé, ses autres informations pourraient également être correctes.

Pratiquement aucun détail sur le matériel des pliables n’est connu jusqu’à présent

Il n’y a actuellement aucune information officiellement confirmée sur le matériel des deux pliables. Il est presque certain que le Snapdragon 8 Plus Gen 1 sera utilisé dans les deux smartphones pliables. Selon les rumeurs, le Galaxy Z Flip4 offrirait une batterie légèrement plus grande que son prédécesseur. Le Galaxy Z Fold4 serait disponible pour la première fois dans une variante avec 128 Go de mémoire interne.