La date de la saison 3 de Ascendance of a Bookworm annoncée

L’un des isekai les plus mignons que vous puissiez vous jeter au visage revient. Nous avons déjà une date pour la troisième saison d’Ascendance of a Bookworm.

Si vous êtes amoureux du genre isekai, vous aurez sûrement en tête quelques-uns des projets qui ont le plus captivé le public ces dernières années. Le « slime » ou le « tatenoyuusha » sont parmi ceux qui attirent le plus l’attention, mais si nous parlons d’anime « mignon » et adorable, il n’y en a qu’un qui peut être couronné au sommet. Et nous savons déjà quand il sortira, alors assurez-vous d’écrire la date de sortie de la troisième saison d’Ascendance of a Bookworm.

L’anime nous a laissé un nouvel art visuel et une date qui, bien que nous partons l’année prochaine, au moins cela laisse-t-il voir que le projet prend forme. Ce sera dans le saison de printemps 2022 quand on le reverra. C’est-à-dire que nous l’aurons en ondes là-bas en mars prochain. Et si tout se passe bien, on pourra le suivre en direct depuis Crunchyroll, où l’on a les deux premières saisons.

L’anime raconte l’histoire de Motosu Urano, un bibliothécaire ou, comme on leur dit ici, Souris de bibliothèque (rat de bibliothèque en anglais), qui meurt des suites d’un malheureux accident. Cependant, elle se réincarne en Main, une fille d’une famille humble dans un monde sans livres. Votre objectif sera de créer une bibliothèque où tout le monde pourra lire. Mais vous devrez d’abord passer plusieurs tests. Entre autres, celle de sa santé fragile, puisqu’une étrange maladie magique menace de la tuer en quelques années seulement.

Le meilleur anime du genre isekai

Si par hasard vous n’avez pas envie d’attendre si longtemps, vous pouvez toujours utiliser l’un de ceux qui sont déjà diffusés et qui sont bien reçus. Par exemple

Cette fois je me suis réincarné en Slime, qui a deux saisons et est diffusé en ce moment

L’ascension du Shield Hero (Tate no Yuusha), avec une saison et une autre en route

Mushoku Tensei, avec une saison divisée en deux parties prêtes

Ascendance d’un rat de bibliothèque, avec deux saisons et la troisième au printemps, comme nous vous l’avons dit

lequel préfères-tu?