La date de la première de la saison finale de Lucifer révélée

Oui, la bonne nouvelle, c’est que nous n’aurons pas longtemps à attendre jusqu’à ce que nous puissions nous asseoir pour profiter du sixième et dernier volet du ventilateursérie tasy, qui met en vedette Tom Ellis dans le rôle de Lucifer Morningstar, autrement connu sous le nom de Diable.

C’était aussi posté sur le site officiel Lucifer compte Twitter, avec une légende qui disait : « Let sois mauvais une dernière fois #Lucifer s6 arrive sur @netflix septembre dixe. »

Au cours du panel, Ellis a rejoint les producteurs exécutifs Joe Henderson et Ildy Modrovich pour partager un peu plus de détails sur ce que nous pouvons attendre de la saison six.