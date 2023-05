La date de la première de Frasier Revival révélée par Kelsey Grammer

Kelsey Grammer a révélé quand le prochain Fraser revival sera présenté en première sur Paramount +. S’exprimant sur la station de radio New Jersey 101.5, Grammer, qui a joué le personnage de Frasier Crane pendant plus de deux décennies, a révélé qu’ils « visaient le 1er octobre » comme date de lancement du Fraser retour et donc quand nous entendrons à nouveau le blues appeler. En plus de la date de la première, Grammer a également confirmé que la première saison de Fraser se composera de dix épisodes…





« Nous avons tourné dix émissions, nous venons de terminer mardi dernier. C’est un spectacle formidable.

Un spin-off de la série bien-aimée Fraserqui était lui-même un spin-off de la sitcom tout aussi appréciée Acclamationsparle d’un Fraser le renouveau a commencé en 2016. La sortie du projet a été officiellement confirmée sur Paramount + l’année dernière, et depuis lors, plusieurs détails concernant les personnages et l’intrigue générale ont été révélés.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le Fraser revival ramènera le psychiatre fanfaron à Boston, Grammer décrivant la série comme un « troisième acte » pour le personnage. Les principaux paramètres seraient Boston et un campus universitaire avec des rapports décrivant le renouveau comme « le prochain chapitre de sa vie alors qu’il retourne à Boston, Massachusetts, avec de nouveaux défis à relever, de nouvelles relations à forger et un vieux rêve ou deux pour enfin remplir. »





Qui rejoindra Kelsey Grammer dans le Frasier Revival ?

CNB

Depuis que le réveil a été annoncé pour la première fois, Fraser les fans se sont demandé si l’un des acteurs originaux reviendrait. Malheureusement, alors que Niles de David Hyde Pierce et Daphne de Jane Leeves ne reviendront pas aux côtés de Grammer, il a maintenant été révélé que Bebe Neuwirth et Peri Gilpin joueront un rôle dans la série, reprenant leurs rôles respectifs en tant que Lilith Sternin et Roz Doyle.

Plutôt que de se réunir Fraser avec des visages familiers, la série revival amènera plutôt quelques nouveaux personnages dans la mêlée. Seulement des imbéciles et des chevaux La star Nicholas Lyndhurst rejoindra Grammer dans le rôle d’Alan Cornwall, l’ancien copain d’université de Frasier devenu professeur, avec la star de Veep Toks Olagundoye dans le rôle d’Olivia, la directrice d’un département de psychologie universitaire de l’Ivy League. Fraser présentera également Tromperie et Principe la star Jack Cutmore-Scott dans le rôle de Frederick « Freddy » Crane, le fils de Frasier aux côtés du nouveau venu Anders Keith dans le rôle de David, le neveu de Frasier et le fils de Niles et Daphné, né lors de la finale de la série originale. Enfin, Y : Le dernier homme et L’étendue La star Jess Salgueiro complète le casting de soutien en tant qu’Eve, la colocataire de Freddy.

Bien qu’il semble peu probable que nous voyions à nouveau Frasier échanger des barbes avec son frère Niles, Grammer n’a pas exclu les apparitions en camée de son Acclamations co-stars. « Mon Dieu, tu sais qu’il y a toujours une chance, mais je n’y ai pas vraiment pensé », a récemment déclaré l’acteur. « Si ça arrive et que c’est ancré dans un scénario, oui, probablement. On ne sait jamais. »

Ainsi, il semble que le public sera réuni avec Frasier Crane dans le Fraser renaissance le (ou vers) le 1er octobre 2023, avec la série qui fait ses débuts sur la plateforme de streaming Paramount+ avec son premier épisode « Le bon père.”