La date de la bêta de Resident Evil Re: Verse est révélée

Nous savons que le corps vous demande de mettre fin aux infections zombifiées, et avec la date bêta de Resident Evil Re: vous verrez que vous aurez la tâche facile.

Nous savons que vous avez beaucoup de haine accumulée pour les zombies et diverses mutations coupables. Non, vous n’êtes pas obligé de le nier: c’est bien et nous approuvons. De plus, nous allons vous donner de la bonne viande, car nous avons Date de la bêta de Resident Evil Re: Verse.

Vous savez, ce jeu dans lequel on peut bien incarner Claire Redfield, Paco ou tout autre emblématique de la saga. Pour quoi, dites-vous? Eh bien, pour mettre fin à tous les bugs mutants qui se présentent à nous, ni plus, ni moins.

Tout cela en phases d’environ cinq minutes avec d’autres joueurs, bien sûr, car nous ne pouvons pas oublier la composante multijoueur. D’accord, c’est peut-être juste une petite collation par rapport à Resident Evil Village, mais sur un cheval cadeau, ne regardez pas la dent qu’ils disent habituellement.

Par conséquent, si le corps vous demande de secouer l’action, sachez que la veine du jeu sera disponible à partir de huit heures du matin le 8 avril à la même heure le 11. Elle sera disponible pour PlayStation 4 et Pro ainsi que Xbox One / X et PC.

Alors, vous n’avez aucune excuse pour ne pas tenter le coup, aurons-nous tous les personnages disponibles dès le premier instant? Vivrons-nous assez longtemps? Nous avons hâte de mettre la main dessus!