La date de la bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder est annoncée

Ce n’était pas dans le Super Bowl, mais nous avons déjà la date de la bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder.

Ensuite, nous disons des gens comme Kojima. Mais bien sûr, notre bien-aimé Zack Snyder n’est pas loin derrière. Il donne plus de problèmes avec sa nouvelle version de la Justice League que le créateur japonais avec Death Stranding. Et c’est dire. Mais c’est que maintenant il a annoncé la date de la bande-annonce de la Justice League de Zack Snyder.

Sur ton compte Twitter personnel, le réalisateur a annoncé que nous pourrions le voir la prochaine Saint Valentin. C’est-à-dire le 14 février. Ce sera à 18h14, heure de la péninsule espagnole. Et si. C’est un moment assez rare de diffusion. Mais bon, ça a certainement quelque chose à voir avec ça.

Sur la ligne de but. Dépôt de la remorque 14/02/21 à 9h14 PST #SnyderCut #ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/KiMpeYdvGh – Zack Snyder (@ZackSnyder) 7 février 2021

Dans la vidéo, nous pouvons voir une scène qui a été supprimée du film. Il s’agit d’un match de football américain dans lequel Victor Stones est vu avant de mettre du métal dans son corps et d’être Cyborg. On en a peu plus dit, il faudra donc attendre. Bien sûr, si vous n’aviez pas de plan pour la Saint-Valentin, vous en avez déjà un. Attendre assis à la maison que la remorque sorte.

Nous ne savons toujours pas combien d’images finales supplémentaires le film aura. Des scènes qui seront supprimées et d’autres qui entreront, ainsi qu’une nouvelle bande son et même des scènes qui ont été enregistrées pour l’occasion. Autrement dit, il semble que tout indique que nous aurons un nouveau film. Si c’est bon ou mauvais, nous devrons le voir à un autre moment.

Heureusement pour tout le monde, la première de ce montage de Zack Snyder peut être vue directement sur HBO Espagne (et dans le monde entier) gratuitement. Eh bien, gratuit si vous avez l’abonnement, bien sûr. Nous voulons dire que ce n’est pas un accès prime comme cela s’est produit avec Mulan. Ce sera le 18 mars. Alors allez faire du café, des pâtes, des pizzas et, au cas où, huit redbulls. Parce que c’est encore long …