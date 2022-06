La date de début du tournage de Blade de Marvel Studios révélée par le site Web de production

Marvel Studios n’a pas encore officiellement ajouté Lame à sa liste de films à venir, mais selon de nouvelles informations mises à disposition en ligne, la première sortie MCU du chasseur de vampires commencera à tourner le 4 juillet. Les détails du tournage proviennent du site Web FTIA Production List, qui indique que Lame commencera le tournage à Atlanta, en Géorgie et à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, à partir du jour de l’indépendance. La page comprend également un résumé du projet, qui donne le synopsis du film comme suit : « Il est connu pour être un chasseur de vampires – mi-mortel, mi-immortel – qui essaie de débarrasser le monde des vampires afin de venger sa mère, qui était tué par un vampire alors qu’elle lui donnait naissance.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, ce n’est pas un secret que Lame’L’arrivée de s dans le MCU est proche, la voix de l’hybride vampire de Mahershala Ali étant déjà entendue comme une allumeuse à la fin de l’année dernière Éternels. Cependant, jusqu’à présent, Marvel Studios est resté complètement silencieux sur ses projets au-delà de l’été prochain. Les Merveilles, et cela signifie que le moment exact où nous verrons Blade faire ses débuts au cinéma est encore inconnu. Sur la base du calendrier de production habituel de Marvel, si le film tourne cet été, il est probable qu’il sortira au début de 2024, bien qu’il y ait potentiellement de la place pour une autre sortie fin 2023, et Blade pourrait également y arriver. fente d’une simple pression.





Le redémarrage de Marvel Lame est la source de nombreuses rumeurs

Image via Regal

Bien que nous sachions que Blade obtiendra son propre film dans le cadre du MCU, la manière exacte dont il fera ses débuts fait actuellement l’objet d’un débat en fonction des rumeurs que vous choisissez de croire. Au cours des derniers mois, il a été suggéré que le chasseur de vampires sera vu dans l’événement attendu mais non annoncé. Loup-garou de nuit Spécial Halloweenalors qu’il a également été lié à Moon Chevalier, la suite de l’histoire de Black Knight comme on le voit dans Éternels, et d’autres projets à venir. Cependant, jusqu’à ce que Marvel décide d’ouvrir et de partager plus d’informations sur les détails exacts de leur prochaine vague de projets, tout ce que nous pouvons faire est de continuer à attendre et à spéculer.

Blade est l’un des personnages que de nombreux fans ont été intéressés de voir intégrer au MCU, mais le fait que son film devrait être un PG-13 a inquiété certains fans, qui préféreraient de loin que ses films soient plus proches de R- évalué. Cela dit, les deux studios Marvel Doctor Strange dans le multivers de la folie et de Sony Morbius ont montré que les films PG-13 peuvent être poussés assez loin en matière d’horreur et de violence fantastiques.





Bien qu’il s’agisse d’une toute nouvelle itération de Blade, des comparaisons inévitables seront faites avec la trilogie Wesley Snipes basée sur le personnage. Snipes a déjà donné sa bénédiction à Ali en tant que nouvelle version du chasseur de vampires. Comme tout le monde, il a hâte de voir exactement comment Blade s’intégrera dans le récit du MCU. Ayant déjà fait ses débuts vocaux dans Éternelsil semble probable que son film solo l’amènera au même moment lorsqu’il avertira Dane Whitman de Kit Harrington des dangers de la lame d’ébène.