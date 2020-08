La date de début de l’anime “Burn the Witch” a été fixée

Dans le dernier numéro de “Weekly Shonen Jump”, il a été annoncé que le film d’animation “Burn the Witch” sera projeté dans les cinémas japonais à partir du 2 octobre 2020. Le même jour, une «Special Edition», qui présente de petites différences par rapport à la version cinématographique, sera publiée sur Amazon Prime Video et Hikari TV au Japon.

L’implémentation de l’anime est réalisée par Tatsuro Kawano (quatrième ouverture de «Boruto») dans les studios Colorido et Team Yamahitsuji. Takako Shimizu agit comme assistant réalisateur, Chinatsu Suzumura écrit le scénario et Natsuki Yamada contribue à la conception du personnage. Keiji Inai compose la musique.

Le personnage Noel Niihashi est exprimé par Yuina Yamada (Hizume Arima dans “Anima Yell!”), Tandis qu’Asami Tano (Saki Nikaidou dans “Zombieland Saga”) exprime le personnage de Ninny Spangcole.

“Burn the Witch” est un one-shot que le mangaka “Bleach” Tite Kubo a publié dans le magazine “Shuukan Shounen Jump” de Shueisha en 2018. À partir du 24 août 2020, il sera mis en œuvre sous la forme d’une série en quatre parties dans le magazine »Weekly Shonen Jump«.

Historiquement, 72% de tous les décès à Londres sont liés à des dragons, des êtres fantastiques invisibles pour la majorité des gens. Bien que la plupart ne les connaissent pas, certaines personnes ont pris position contre ces dragons.

Seuls les résidents de Reverse London qui vivent dans le «derrière» caché de Londres peuvent voir les dragons. Et même dans ce cas, seuls quelques sorciers ou sorciers sélectionnés sont suffisamment qualifiés pour être en contact direct avec eux.

Les protagonistes de l’histoire sont le duo de sorcières Noel Niihashi et Ninny Spangcole. Ce sont des agents de protection pour Wing Bind (WB), une organisation pour la conservation et l’administration des cerfs-volants. Votre travail consiste à protéger et à gérer les dragons à Londres au nom du peuple.

