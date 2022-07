La date de début de la saison 6 de Rick et Morty a été confirmée

La date de première américaine pour Rick et Morty la saison six a été confirmée.

Les téléspectateurs britanniques devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour que le savant fou et son petit-fils soient de retour sur leurs écrans, l’E4 n’ayant pas encore confirmé de date de première au Royaume-Uni.

Cela a eu d’énormes conséquences, dans le cadre du plan d’Evil Morty qui impliquait de massacrer toute une série de Ricks et Mortys de secours, ce qui signifie que la mort de nos héros est une perspective beaucoup plus effrayante.

Alors que Rick pouvait auparavant se faire tuer comme une blague et revenir sous la forme d’un ours en peluche ou d’une crevette (tous deux dans des réalités fascistes en plus), il devrait maintenant être beaucoup plus prudent.