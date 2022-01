La date de début de la production de la saison 3 de The Witcher aurait été révélée

La deuxième saison de la série à succès fantastique Le sorceleur vient d’arriver sur Netflix le mois dernier, mais il semble maintenant que le service de streaming avance déjà pour commencer la production de la troisième saison de l’émission plus tôt que prévu. Selon Redanian Intelligence, la pré-production pour Le sorceleur la saison 3 devrait commencer ce mois-ci et commencer le tournage début mars. Avant même que la saison 2 ne soit diffusée sur Netflix, il a été révélé que les scripts de la saison 3 avaient déjà été écrits. Le seul inconvénient est que les fans sont également avertis que tout cela est susceptible de changer. Il est également rapporté que le tournage aura lieu pendant les mois de mars à août 2022.

Production pour la dernière saison de Le sorceleur était définitivement rempli de problèmes, des problèmes liés à la pandémie de COVID-19, à une blessure grave subie par la star de la série Henry Cavill. En novembre dernier, Henry Cavill avait parlé de sa blessure, déclarant au Hollywood Reporter que sa déchirure aux ischio-jambiers sur le plateau était presque « un détachement complet des ischio-jambiers ». La deuxième saison était déjà en préparation depuis avant Le sorceleur la saison 1 a été créée pour la toute première fois et, après avoir subi plusieurs retards, la nouvelle saison est finalement sortie sur Netflix le 17 décembre 2021. Beaucoup sorceleur les fans espèrent maintenant que la production de sa troisième saison à venir se déroulera beaucoup mieux que la précédente.

Malgré tous les problèmes survenus lors de la production de l’émission au cours des deux dernières années, la deuxième saison semble très bien se passer pour Netflix. Réception critique pour Le sorceleur la saison 2 a été très forte, mais la cote d’audience de l’émission sur des sites tels que Rotten Tomatoes et Metacritic a été beaucoup plus faible que la saison précédente. On pense que cela est dû au fait qu’une grande partie des fans de la série de livres et des jeux vidéo sont mécontents de la façon dont la série Netflix a apporté des modifications à son matériel source d’origine. Certains de ces joueurs et lecteurs vidéo prétendent que Le sorceleur est moins une adaptation qu’une fan fiction.











Le sorceleur la saison 2 s’est terminée avec ses trois personnages principaux réunis à Kaer Morhen à la suite d’une rencontre assez rapprochée avec Wild Hunt sur une autre sphère. La saison 3 commencera à adapter « Time of Contempt » et verra Geralt, Yennefer et Ciri traiter avec la Confrérie des sorciers, Nilfgaard et les Elfes, qui veulent tous Ciri à des fins différentes. Alors que les fans doivent attendre la sortie de sa troisième saison, une série prequel intitulée Le sorceleur : Origine du sang, se déroulera 1200 ans avant les événements de la série principale et contiendra de nombreuses révélations clés sur la création du premier Witcher, ainsi que sur la « Conjonction des sphères » et la Chasse sauvage. Tout cela devrait jouer un rôle important dans Le sorceleur saison 3. Le temps du mépris est le deuxième livre de la Sorceleur Saga et dans ce livre, Yennefer, Ciri et Geralt se rendent tous à Aretuza où un coup d’État a lieu, forçant ce trio à se séparer à nouveau.





J’ai récemment parlé avec Netflix Geek après la première de la saison 2, Henry Cavill a expliqué que les choses seraient assez différentes pour Geralt et Yennefer après cette grande trahison. « C’est un ensemble de circonstances assez extrêmes pour revenir. C’est difficile à pardonner, cela va demander un vrai travail. Le véritable développement de Geralt cette saison est qu’il est capable de reconnaître qu’il ne peut pas le faire lui-même. » Anya Chalotra est également intervenue, expliquant que Yennefer avait beaucoup à apprendre pour aller de l’avant. « C’est habituel, n’est-ce pas: elle est encapuchonnée et elle a vécu le genre de vie qu’elle a vécue avec toutes les règles selon lesquelles elle vit, et c’est Yen et elle ne fait confiance à personne. Elle a peut-être appris à considérer les choses davantage […] et ça va être vraiment difficile de se plonger dans une nouvelle façon d’être. »





Que pensez-vous de la deuxième saison de la série ? Qu’espérez-vous voir dans sa troisième saison à venir? Le sorceleur les saisons 1 et 2 sont actuellement disponibles en streaming sur Netflix. Le sorceleur : les origines du sang devrait sortir en 2022, sans date précise pour le moment. Le sorceleur La saison 3 devrait actuellement sortir au printemps 2023.





