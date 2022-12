« La Danse des lucioles » aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « La danse des lucioles » (« Firefly Lane » en anglais) Il est sorti sur Netflix uniquement le 2 décembre 2022mais les fans de la série basée sur le roman du même nom de Kristin Hannah et les utilisateurs du géant du streaming réclament déjà un troisième volet.

Il est à noter que dans les dix premiers épisodes de la fiction créée par Andrew Dabb et développée par Maggie Friedman, l’histoire de deux meilleures amies, Tully et Kate, qui se sont rencontrées à l’adolescence et sont restées ensemble contre vents et marées, est racontée. mauvais depuis plus de 30 ans.

Alors que dans le deuxième volet de « La danse des lucioles», mettant en vedette Katherine Heigl et Sarah Chalke, une erreur pourrait séparer Kate et Tully à jamais, en plus de sauver leur amitié, ils doivent faire face à des problèmes plus personnels. Ensuite, Y aura-t-il une troisième saison de la série netflix?

« LA DANSE DES LUCIOLES », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. Début octobre 2022, le géant du streaming a annoncé que le deuxième volet marquerait la fin de l’émission. Cependant, la dernière saison est divisée en deux parties.: le premier des 9 chapitres, disponible à partir du vendredi 2 décembre, et le deuxième des 7 épisodes, dont la première aura lieu en 2023.

De son côté, Katherine Heigl, qui interprète la version adulte de Tully Hart, a écrit sur son compte Instagram : « ¡Les Firefly Lane Girls sont de retour ! Nous avons hâte de partager la deuxième et dernière saison avec vous tous le 2 décembre.”.

Alors que « La danse des lucioles» est basé sur deux des romans de l’auteur à succès Kristin Hannah : « Firefly Lane », qui a été adapté dans la première saison, et « Fly Away », qui a été adapté pour la seconde, il est normal que la fiction se termine après deux versements.

À la fin de la deuxième saison, pour la première fois depuis des décennies, après des années à ne pas s’excuser, Tully a du mal à prendre ses responsabilités. Après un an de séparation, une situation médicale compliquée semble pourtant les rapprocher… Que va-t-il se passer dans les prochains épisodes ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre que Netflix partage plus de détails sur les sept derniers épisodes de la deuxième saison de « La danse des lucioles ».

Qu’adviendra-t-il de Tully et Kate dans la deuxième partie de la saison 2 de « La danse des lucioles » ? (Photo : Netflix)

ÉPISODES DE LA SAISON 2 DE « LA DANSE DES LUCIOLES »

Si seulement tu étais ici. Kate et Tully se soutiennent dans des situations difficiles, qu’il s’agisse d’une grand-mère étouffante, d’un employé gênant ou d’un ex-mari en difficulté. Voyager. Au fil des décennies et de nombreux road trips, Tully et Kate renforcent leur lien et établissent de nouvelles relations, parfois éprouvantes. sort du placard. Un magazine pour adolescents, une enquête politique, un message secret. De grandes révélations amènent Sean, Tully et Kate à se poser des questions cruciales. ne fais pas la leçon. La carrière de Tully décolle, mais des rencontres embarrassantes au travail lui font perdre sa concentration. Le comportement de Johnny inquiète ses proches. un retournement de situation. D’un double rendez-vous en 1975 à la recherche du père de Tully en 2004, les amis tentent de prendre en main leur avenir… mais le destin a d’autres plans. Renaître le 4 juillet. Alors qu’ils célèbrent leur propre liberté le jour de l’Indépendance, Tully et Kate découvrent une fois de plus que pouvoir compter l’un sur l’autre n’est pas si mal après tout. Adieu / Le meilleur moment de sa vie. Tully essaie de gérer les détails de son passé, mais ses décisions conduisent à une erreur potentiellement impardonnable qui affecte la vie de Kate. excuses. Kate découvre que traiter avec un ex est toujours difficile, peu importe la décennie. Après des années à ne pas s’excuser, Tully a du mal à assumer ses responsabilités. le coeur de tulle. Pour la première fois depuis des décennies, Kate et Tully vivent à un an d’intervalle, mais peuvent-ils gérer des aspects importants de la vie l’un sans l’autre ?

Ignacio Serricchio dans le rôle de Danny dans la saison 2 de « La danse des lucioles » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « LA DANSE DES LUCIOLES » ?

La deuxième saison de « La danse des lucioles » a été diffusée sur Netflix le 2 décembre 2022Par conséquent, pour voir les nouveaux épisodes, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA DANSE DES LUCIOLES 2 »

Katherine Heigl comme Tully Hart

Sarah Chalke comme Kate Mularkey

Alissa Skovby comme Tully Hart (en tant que jeune homme)

Roan Curtis comme Kate Mularkey (en tant que jeune femme)

Ben Lawson comme Johnny Ryan

Jon Michael Ecker comme Max Brody

Beau Garrett comme Cloud

Yael Yurman comme Mara

Brandon Jay McLaren dans le rôle de Travis

Chelah Horsdal comme Margie Mularkey

Jason McKinnon comme Sean Mularkey

