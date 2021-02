« La danse des lucioles » 2: quand la saison 2 sortira-t-elle sur Netflix

Peu de temps après sa première, « Les lucioles dansent« ( » Firefly Lane « dans sa langue d’origine) s’est positionné dans le top 10 des productions les plus vues de Netflix, ce qui est une très bonne nouvelle pour les fans qui attendent une deuxième saison de fiction avec Katherine Heigl et Sarah Chalke.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il arrivé exactement à Tully dans « La danse des lucioles »?

Les premiers épisodes de la série basée sur le roman du même nom de Kristin Hannah ont laissé plusieurs questions en suspens, mais la principale est liée au dernier combat de Tully Hart et Kate Mularkey.

Jusqu’au moment Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de « Les lucioles dansent«Cependant, tout semble indiquer que l’histoire de ces deux meilleurs amis et de leurs familles se poursuivra dans le nouveau lot de chapitres.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi Tully et Kate se sont-ils vraiment battus dans « Dance with the Fireflies »?

Katherine Heigl et Sarah Chalke seront de retour dans la deuxième saison de « La danse des lucioles » (Photo: Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE «EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS»?

La deuxième saison de « Les lucioles dansent« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais si un deuxième versement est confirmé, il est fort probable que les nouveaux épisodes arriveront sur la plateforme de streaming au début de 2022.

Mais tout dépendra de la décision que prendra le géant du streaming dans les semaines à venir et du début du tournage pour la saison prochaine.

PLUS D’INFORMATIONS: Où avez-vous déjà vu les acteurs de « La danse des lucioles »?

Dans une interview avec TVLine, la créatrice de la série, Maggie Friedman, a déclaré: «Je pense qu’il y a beaucoup plus d’histoires à raconter, si nous avons la chance de raconter une deuxième saison, sur ces lycéennes et à quoi ressemble cette scène. . Ils sont seulement en huitième lorsque nous les abandonnons. Ils ont beaucoup de bonnes années d’adolescence et de folles années 70 devant eux, grandissant avec la bonne musique, la mode et tous les changements culturels. Je trouve cela très intéressant ».

«J’adorerais continuer à nous raconter toutes ces histoires et les acteurs sont si bons, bien sûr, que j’aimerais continuer à les voir», a ajouté le créateur. De plus, à propos de Max, il a noté: «J’adore les voir ensemble. J’adore ce personnage et ce qu’il fait pour Tully est unique et intéressant, mais je ne sais pas … «

Kate et Tully seront-ils à nouveau amis dans la saison 2 de « Dance with the Fireflies »? (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 2 DE «EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS»?

Dans le dernier chapitre de « Les lucioles dansent«Kate se réconcilie avec Johnny avant son voyage en Irak, mais dans une zone de guerre, une mine déclenche une tragédie pour son équipe. Pendant ce temps, Tully tente de résoudre ses problèmes avec Max, mais il refuse de poursuivre leur relation.

Ensuite, l’histoire se dirige vers les funérailles de Bud, où Kate et Tully se retrouvent, mais seulement pour se disputer une fois de plus. La présentatrice s’excuse, mais son amie jure qu’elle ne pourra jamais lui pardonner.

Dans ces circonstances, la fin de la première saison laisse plusieurs questions qui devraient être abordées dans un deuxième volet. Qu’est-ce que Kate ne peut pas pardonner à Tully? Johnny est-il vraiment mort? Qu’arrivera-t-il à la romance entre Kate et Travis? Max pardonnera-t-il à Tully?

Un nouvel épisode pourrait donc se concentrer sur la manière dont les meilleurs amis résolvent leurs problèmes et racontent d’autres événements importants de leur vie.