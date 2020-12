La danse d’E-40 se déplace sur « Verzuz » était le clou de la soirée

Les mouvements de danse d’E-40 ont volé la vedette lors du Verzuz d’hier soir avec Too Short.

C’était une aubaine dans la région de la baie la nuit dernière lorsque E-40 et Too Short ont été frappés pour coup pendant Verzuz. Marquant l’événement final de l’année, Short and 40 a fourni de nombreux moments à la côte ouest alors qu’ils traversaient nombre de leurs succès emblématiques. À certains moments, ils glissaient même dans des disques qui échantillonnaient les leurs, comme lorsque Short est passé de «Blow The Whistle» à «For Free» de Drake. La soirée a marqué une célébration de deux légendes de la région de la baie dont l’impact dépasse les limites régionales de la côte ouest. Donc, il y avait des tonnes de célébrations dans l’ordre. Alors que les deux allaient chanson pour chanson, faisant la fête avec des bouteilles d’alcool à la vue de tous, 40 ont commencé à se détacher et ce sont ses mouvements de danse qui sont finalement devenus le point culminant de la soirée. Il mixait et assortissait des mouvements comme quand il a tiré le rebond «Goin ‘Down» avec le moonwalk de Michael Jackson. C’était vraiment un spectacle à voir. Pour 40 ans, c’était les pas de danse mais le clou de la soirée de Short, au-delà de son incroyable discographie, était son changement de tenue. L’homme a changé de crises comme trois fois au cours de la soirée. Cela n’avait que du sens, cependant. 40 et Short ont reçu plus de 500 000 € pour leur production, qui sont allés à une configuration élaborée comprenant des bas cavaliers et un éclairage de style concert. Il s’agit de l’un des plus gros budgets à ce jour pour un Verzuz bataille. En fin de compte, c’est la Bay Area qui a gagné la nuit dernière. Découvrez ci-dessous quelques-unes des meilleures réactions aux mouvements de danse des années 40.