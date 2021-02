La CW va de l’avant avec trois nouveaux pilotes, dont DC Comics, NAOMI d’Ava Duvernay

La CW élargit encore sa gamme de télévision à l’approche de la saison 2021-22 avec l’annonce qu’elle va de l’avant avec trois pilotes et un projet qui se dirigent directement vers la série.

Parmi les trois pilotes qui vont de l’avant, il y a le projet DC Comics, NAOMI produit par ARRAY Filmworks d’Ava Duvernay en collaboration avec Warner Bros Television et Jill Blankenship.

NAOMI suit le voyage d’une adolescente de sa petite ville du nord-ouest aux hauteurs du multivers. Lorsqu’un événement surnaturel secoue profondément sa ville natale, Naomi entreprend de découvrir ses origines, et ce qu’elle découvre mettra au défi tout ce que nous croyons à propos de nos héros. Basé sur les personnages de DC.

La célèbre série de bandes dessinées NAOMI a fait ses débuts en 2019 avec Naomi: Saison 1, co-écrit par Brian Michael Bendis et David F. Walker, et illustré par l’artiste en petits groupes Jamal Campbell. La bande dessinée suit une jeune femme remarquable dans le voyage de son héros unique.

Les autres émissions recevant des commandes pilotes sont: LES FILLES POWERPUFF l’histoire de trois filles était autrefois les super-héros américains de la taille d’une pinte, maintenant ils sont désillusionnés dans la vingtaine, qui ne veulent pas avoir perdu leur enfance dans la lutte contre le crime. Accepteront-ils de se réunir maintenant que le monde en a plus que jamais besoin?

Basé sur la série animée originale de Cartoon Network et les personnages créés par Craig McCracken. Heather Regnier et Diablo Cody serviront d’écrivains et de producteurs exécutifs. Greg Berlanti, Sarah Schechter et David Madden seront également producteurs exécutifs et Erika Kennair produira aux côtés.

Donner également une commande pilote est un PROJET URMAN / ROTHROCK / WEIR SANS TITRE (ORDRE PILOTE). Une comédie dramatique sur deux religieuses millénaires – une vraie croyante pieuse et une nouvelle arrivée qui n’a pas encore prononcé ses vœux définitifs – qui commencent comme des étrangères et deviennent sœurs dans un drôle de voyage spirituel pour comprendre leur propre foi et leur place dans l’église catholique. Le projet aura pour scénaristes / producteurs exécutifs: Claire Rothrock & Ryann Weir («Basic Witch») et produit par CBS Studios et Sutton St. Productions.

Le réseau a également l’ordre LE 4400 directement à la série. Cette série est d’environ 4400 personnes négligées, sous-évaluées ou autrement marginalisées qui ont disparu sans laisser de trace au cours des cent dernières années sont toutes rendues en un instant, n’ayant pas vieilli d’un jour et sans souvenir de ce qui leur est arrivé.

Alors que le gouvernement s’empresse d’analyser la menace potentielle et de contenir l’histoire, les 4400 eux-mêmes doivent lutter contre le fait qu’ils ont été renvoyés avec quelques … améliorations et la probabilité croissante qu’ils aient tous été ramenés maintenant pour une raison spécifique. Basé sur la série télévisée originale. Il est écrit et produit par Ariana Jackson avec Anna Fricke, Laura Terry. Il est également produit par CBS Studios.