La CW présente le premier regard officiel sur l’action en direct de The Powerpuff Girls

Beaucoup doutaient de ce projet, mais The CW, une maison qui dirige des productions comme Riverdale, a confirmé que La série d’action en direct des Powerpuff Girls c’est une réalité en postant le premier grand regard sur les actrices dans les rôles de leurs personnages respectifs. Le spectacle sera produit et écrit par Diablo Cody et Heather Regnier, sous la direction de Maggie Kiley.

Le synopsis du médium américain Date limite est la suivante: « Les Powerpuff Girls suivent le trio qui était autrefois les super-héros américains. Ce sont maintenant des vingt-cinq ans désabusés qui résistent à perdre leur enfance en combattant le crime. Accepteront-ils de se rencontrer maintenant que le monde en a plus que jamais besoin? ».

Le spectacle sera basé sur l’animation originale de Cartoon Network du même nom et des personnages créés par Craig McCracken. Début février de cette année, il a été annoncé que La CW a commandé le premier épisode pilote et cela a déjà lieu, puisque cette semaine plusieurs photos du plateau d’enregistrement fuyaient, mais aujourd’hui le premier officier est arrivé. Regarde la!

Auparavant, ils ont confirmé qui sont les actrices qui joueront les personnages principaux, et elles sont: Chloe Bennet comme Hottie, dans le but de redevenir un leader, à ses propres conditions; Dove Cameron comme Bubble, qui est plus intéressé à retrouver sa renommée qu’à sauver le monde et Yana Perrault comme Acorn, la seule qui essaie de se débarrasser de son identité et veut une vie totalement anonyme.

Jusqu’au moment La CW n’a pas révélé de date de sortie exacte., puisque le premier tournage est juste en cours. Suite à l’annonce des actrices, elles ont présenté Donald Faison comme professeur Utonius, Nicholas Ponday comme Mojo Jojo Oui Robyn Lively comme Miss Belo, tandis que Tom Kenny reprendra son rôle de conteur.