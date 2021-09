La CW a présenté la bande-annonce de la troisième saison de Batwoman

Après beaucoup d’anticipation est venu la bande-annonce tant attendue pour la troisième saison de Batwoman. Tout indique que la grande menace cette fois sera Le Chapelier Fou. Dans les romans graphiques, il est un brillant neuroscientifique nommé Jarvis Tech qui est convaincu d’être la réincarnation du célèbre personnage du livre Alice au pays des merveilles. Vos débuts ? Dans Batman # 49, créé par Bill Finger et Lew Sayre Schwartz.

Amitai marmorstein est chargé de donner vie au méchant. Ses crédits incluent Pins capricieux et Le journal d’un dégonflé: canicule. Mais ce ne sera pas la seule surprise du troisième lot d’épisodes de l’héroïne de Gotham. Nous verrons également des méchants comme Poison Ivy, Le Pingouin et Killer Croc. Les héros de cette série auront de quoi s’occuper la saison prochaine.

Nouvelle saison, nouveaux ennemis

Ryan plus sauvage continuera, avec son équipe, la recherche des trophées des méchants de Homme chauve-souris qui ont été dispersés dans la rivière Gotham et échoués sur le rivage juste à la fin de la saison précédente de l’émission Le CW. La bande-annonce montre comment le protagoniste formera une alliance difficile avec Alice à la recherche des trophées susmentionnés. Bien sûr, Alice a récemment été incarcérée et pour s’assurer qu’elle ne s’échappe pas, elle porte un bracelet à la cheville.

La bande-annonce nous donne un bref aperçu Robin Givens et Nick Creegan Quoi Jada et Marquis Jet, une PDG influente et son fils playboy audacieux. Sont-ils la mère et le frère de Ryan ? Luc renard il fait également partie des images avec son nouveau et impressionnant costume de Chauve-souris. Enfin, il convient de souligner l’apparition de Renée Montoya (Victoria Carthagène).

La troisième saison de Batwoman Il promet de nombreuses révélations et surprises en plus de toute l’action à laquelle la série nous a habitués. Les nouveaux méchants vont compliquer l’existence de l’héroïne de Gotham et de son équipe déterminée à protéger l’héritage de Bruce Wayne en tant que protecteur d’une ville peu habituée au crime. Première en octobre prochain.