La curiosité capture les superbes nuages ​​de Mars: grisâtres, brillants et étonnamment similaires aux nôtres

Ils sont décrits comme des bouffées molles de cristaux de glace par la NASA. Après des années derrière ces nuages, le rover Curiosity a finalement réussi à capturer leur formation dans l’atmosphère martienne fine et délicate. Quelques nuages ​​grisâtres et irisés qui



Si vous ne connaissez pas le contexte, vous pourriez bien penser qu’il s’agit d’une photographie de la Terre.



.

La curiosité est sur Mars depuis 2012, même si j’y ai photographié des nuages ​​dans le passé (elle a tout photographié), elle a dû attendre ces deux dernières années



afin que les conditions soient données pour former les nuages ​​appropriés



. Les nuages ​​sur Mars ne sont pas courants, bien qu’ils se forment généralement à l’équateur pendant la saison froide de l’année martienne. L’année martienne dernière (il y a deux ans ici sur Terre), la NASA a réalisé que les nuages ​​se formaient plus tôt que prévu, donc cette fois, ils étaient prêts et préparés à les capturer.

Nuages ​​(probablement) de dioxyde de carbone gelé



Les nuages ​​sur Mars se forment généralement à des altitudes d’environ 60 kilomètres de la surface. Cependant, ceux capturés récemment par Curiosity sont plus élevés. C’est principalement parce que



se sont formés en avance sur le calendrier



, mais cela a aussi d’autres conséquences. Par exemple, on pense qu’il s’agit de nuages ​​constitués de dioxyde de carbone gelé et non de glace d’eau.

Différentes caractéristiques des nuages



permettre aux chercheurs d’établir la position et la composition des nuages.



Par exemple, les nuages ​​brillent parce que la lumière passe à travers les cristaux gelés qu’ils contiennent. Cette luminosité, en fonction du moment où elle se produit et de l’endroit où se trouve alors le Soleil dans le ciel martien, nous permet de déterminer l’altitude des nuages.

D’autre part, les chercheurs



ont pu voir des nuages ​​irisés de différentes couleurs pastel sur Mars



. Les nuages ​​irisés se forment lorsque les cristaux du nuage sont tous de la même taille car ils se sont formés au même moment, c’est-à-dire au début du nuage. Le résultat, dans le cas de Mars, sont des nuages ​​aux couleurs rouges, vertes, bleuâtres et violettes.

L’une des tâches principales du rover Curiosity sur Mars à l’heure actuelle est



étudier l’atmosphère martienne



(le plus curieux). Après avoir terminé sa mission principale il y a des années et dépassé de loin sa durée de vie utile prévue, il est maintenant utilisé pour d’autres recherches de la NASA. C’est l’un des rovers les plus lucratifs que nous ayons jamais expédiés.

