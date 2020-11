La curiosité a montré que Mars a connu une méga-inondation qui nous porte à croire que la vie aurait pu exister sur la planète

Tendance FP24 nov.2020 08:55:16 IST

Après avoir analysé les données collectées par le rover Curiosity de la NASA, les scientifiques ont découvert qu’une énorme inondation a jadis balayé le cratère Gale sur Mars, il y a environ quatre milliards d’années. Cela fait allusion à l’étendue de la vie existant sur la planète rouge.

Le projet conjoint a été mené par des scientifiques de l’Université d’État de Jackson, de l’Université Cornell, du Jet Propulsion Laboratory et de l’Université d’Hawaï. Les résultats ont été publié dans le journal Rapports scientifiques sur la nature plus tôt ce mois-ci.

Les résultats montrent que la méga-inondation pourrait avoir résulté de la fusion de réservoirs glacés sur la planète en raison de la chaleur d’un impact météoritique. Cet impact était si énorme que les «gigantesques ondulations» ont laissé des empreintes géologiques sur la surface martienne. Comme sur Terre, ces structures géographiques sont restées intactes après des milliards d’années. Le co-auteur de l’étude, Alberto G Fairén a déclaré dans un rapport qu’ils ont réussi à identifier «les méga-inondations pour la première fois à l’aide de données sédimentologiques détaillées observées par le rover Curiosity».

Selon l’auteur principal Ezat Heydari, les méga ondulations mesuraient environ 9,1 mètres de haut (30 pieds de haut) et étaient espacées d’environ 137,1 mètres (450 pieds), et leurs formes sont identiques aux caractéristiques formées par la fonte de la glace sur Terre d’environ deux millions d’années. depuis.

Comme la méga-inondation s’est produite au début de la vie de Mars, à la suite de la libération de dioxyde de carbone et de méthane des réservoirs gelés de la planète, les conditions ont dû être «chaudes et humides» sur notre monde voisin pendant une courte période par la suite. La condensation doit avoir conduit à la formation de nuages ​​de vapeur d’eau, créant des pluies torrentielles éventuellement à l’échelle de la planète. Ensuite, cette eau est entrée dans le cratère Gale et s’est combinée avec l’eau qui descendait déjà du mont Sharp, ce qui a entraîné des crues éclair massives.

Comme Curiosity l’a déjà prouvé que les lacs et les ruisseaux étaient autrefois une réalité sur Mars, il avait toutes les conditions nécessaires pour supporter la présence d’eau liquide à la surface, ce qui à son tour indiquait la présence de vie.

