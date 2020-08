La curieuse raison pour laquelle Villeneuve a choisi Timothée Chalamet pour Dune

En cette année où le coronavirus a eu beaucoup de nouvelles versions devant lui, Il y a encore un espoir que l’année des cinéphiles puisse avoir un sens. Le premier est “Principe”, le nouveau film de Christopher Nolan Il paraît que a enfin trouvé une lacune dans le calendrier des premières, l’autre, “Dune”, l’adaptation du roman de Frank Herbert réalisé par Denis Villeneuve, qui entend être l’un des grands bals de l’année, et qui, pour le moment, maintient sa date de sortie pour décembre prochain.

En fait, il semble que les plans des Canadiens avancent d’un pas ferme, car on s’attend à ce que bientôt la première bande-annonce du film est sortie, commençant ainsi la phase de promotion du film. De plus, d’autres scènes vont également être tournées, et il semble que, pour le moment, les autorités sanitaires le permettront. L’une des grandes motivations des films sera la grande distribution, pleine de stars et qui sera dirigée par Timothy Chalamet, qui sera en charge de jouer Paul Atreides, ramassant le témoin de Kyle MacLachan, qui était déjà dans le film David Lynch de 1984.

Maintenant dans une interview avec l’initié Gavin Feng, le Canadien a révélé la raison pour laquelle il a choisi le protagoniste de “Appelle-moi par ton nom” pour diriger le casting: «Cela a toujours été mon choix depuis le début pour le rôle de Paul. Atréides est une personne âgée à l’intérieur du corps d’un jeune homme, et Timothy Chalamet représente parfaitement cette vision “. Après être apparu dans l’un des principaux films, “Petite femme”Ce sera le nouveau grand projet de Chalamet dans le cinéma.

Et c’est ça, en plus de Chalamet, dans le casting il y aura des stars comme Josh Brolin, Zendaya, Javier Bardem ou Jason Momoa, ce qui fait de ce film l’un des plus ambitieux de l’année et il semble que pour le moment il soutient le fléau du coronavirus

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂