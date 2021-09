La curieuse profession du frère d’Ewan McGregor dans l’armée

in

Célébrités

Colin McGregor est le frère aîné d’Ewan et a une histoire dans la Royal Air Force. Il a également participé à un documentaire avec l’acteur !

Célébrités© @RoyalAirForceEwan et Colin McGregor.

Le frère de Ewan McGregor, Colin, était pilote pour le Royal Air Force jusqu’à sa retraite en 2007. Son nom de code à l’époque était Obi deux, un hommage au personnage de Guerres des étoiles que son célèbre frère a joué dans les films. Vous le savez tous Obi Wan Kenobi il détestait voler, comme il l’a manifesté à plusieurs reprises au cours de la saga la plus célèbre de la galaxie. Cependant, l’armée McGregor a le béguin pour le vol depuis qu’il est enfant.

Colin était un pilote de Top Gun dans le Royal Air Force, où il a volé principalement sur Tornado GR4. La carrière de cet aviateur dans la RAF a duré 20 ans. Leur père a inculqué l’amour des avions à ses enfants dès leur plus jeune âge et les a emmenés à des spectacles aéronautiques. « C’est là que le bug m’a mordu« , a déclaré Colin, notant que son frère Ewan aime aussi l’air et les machines qui le traversent.

Colin est-il apparu dans l’un des films de votre frère ?

Le pilote de la RAF partagé un plateau de tournage avec Ewan dans Trainpotting 2, le film qui raconte l’histoire de l’ancien héroïnomane Marc Renton, qui après 20 ans retourne en Ecosse pour une rencontre très spéciale avec ses amis Spud et garçon malade. Colin a révélé : « J’étais un extra quand ils sont dans le tram à Edimbourg. Je n’ai pas dit une seule ligne parce que je voulais lui laisser le jeu d’acteur. »

La vérité est que les frères avaient un projet dans les médias. Il s’agit de RAF à 100, un documentaire dans lequel ils célèbrent le centenaire de la Royal Air Force tout en profitant des sensations procurées par différents aéronefs dont le Spitfire et l’hélicoptère Chinook. En même temps, ils ont interviewé des membres du personnel et des vétérans de la RAF!

La ressemblance physique de Colin et Ewan est indéniable et ils partagent tous deux un amour pour l’aviation.Bien sûr, l’armée McGregor a porté cette passion à un autre niveau. L’acteur de Guerres des étoiles il déclara un jour : « Il faisait un travail d’homme. Vole à 500 milles à l’heure pendant que je me maquille pour gagner ma vie« Toute une définition !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂