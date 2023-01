La curieuse histoire derrière le baiser d’Alessia et Jimmy dans « Il y a de la place au fond »

« En bas il y a de la place » retourne ça lundi 9 janvier avec sa dixième saison. Sans aucun doute, une première que ses fans célèbrent, puisqu’elle promet de répondre à plusieurs des doutes qui a laissé le grand épisode final de la tranche précédente.

En ce sens, l’une des scènes les plus commentées de ce chapitre était la Alessia et Jimmy s’embrassent, considéré par beaucoup comme l’un des moments les plus attendus de la Série télévisée américaine.

Voulez-vous savoir quelle est la curieuse histoire derrière son tournage en « AFHS” ? Nous vous l’expliquons ci-dessous.

COMMENT S’ÉTAIT L’ENREGISTREMENT CURIEUX DE LA SCÈNE DE BAISER ENTRE JIMMY ET ALESSIA ?

A travers une interview pour Plus de spectaclesles acteurs qui donnent vie à Alessia et Jimmy a révélé comment le tournage de l’une des scènes les plus populaires de « En bas il y a de la place ».

D’accord avec Jorge Guerrace baiser était quelque chose que son personnage avait « attendu toute l’année ». Karim ScanderPour sa part, il a expliqué que ce moment a été atteint après « allées, venues, descentes et bagarres ».

Guerre a également souligné que « C’était fou de tourner toute cette scène ». Ainsi, sa co-star a ajouté que l’enregistrement a duré jusqu’au lendemain, pour que la séquence soit comme la production le voulait : « Nous l’avons enregistré jusqu’à très tard. Nous sommes restés jusqu’à l’aube, vers 2h30.raconte la jeune femme.

De plus, tous deux ont déclaré qu’ils devaient répéter la séquence : « Il y a eu de la répétition (…) Il y a eu de la pluie, tout s’est passé cette nuit-là »dit-il en riant scanner.

QU’ONT DIT KARIME SCANDER ET JORGE GUERRA SUR L’AVENIR DE LEURS PERSONNAGES ?

Interrogé sur l’avenir de Alessia et Jimmyles acteurs ont avoué qu’ils ne savaient pas ce qui les réservait dans les prochains chapitres.

« Que se passera-t-il? Je ne sais pas, on va le découvrir (…) petit à petit »indiqué karimé. Jorge rejoint son collègue et fait remarquer : « Nous attendons les scripts, alors. Voyons ce qui se passe ».

Jimmy et Alessia ont eu leur premier baiser dans « Dans le fond il y a de la place » (Photo : América TV)

COMMENT VOIR « EN FOND IL Y A SITE 2023 » ?

Le nouveau lot d’épisodes sera présenté en première le Lundi 9 janvier 2023 à 20h40 peut être vu par Télévision américainecomme c’est la coutume depuis son premier chapitre.

De plus, la série peut être appréciée de tvGOl’application officielle de télévision américaine où vous pouvez profiter de toute la programmation via un appareil mobile, gratuitement (après 24 heures de diffusion à l’écran) ou via un paiement d’abonnement à partir de S/ 9.90 (le jour même de la diffusion et sans publicité).