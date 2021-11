La curieuse erreur de continuité dans Hawkeye

Le premier épisode de Oeil de faucon pour Disney + Cela a commencé avec beaucoup de rythme et de dynamique. Parce que? Il se souvint d’une des grandes séquences d’action du Univers cinématographique Marvel: la bataille de New York qui a eu lieu lors du premier film du Vengeurs en 2012. À l’époque, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Hawkeye et Hulk se sont associés pour vaincre Loki et les forces d’invasion Chitauri.

Pendant les premiers instants de la nouvelle série de Oeil de faucon, nous voyageons dans le passé pour voir un Kate évêque jeune homme avec ses parents qui vivent dans un immeuble à New York juste le jour de la terrible bataille qui coûterait si cher aux New-Yorkais. Tant et si bien que l’action atteint l’endroit où ils sont et est Oeil de faucon celui chargé de sauver la fille avec une de ses flèches précises.

L’erreur de continuité dans Hawkeye !

A partir de ce moment, le vengeur devint l’idole de Kate évêque qu’il se préparait à être à sa hauteur dès son plus jeune âge. Mais c’est une autre histoire. Aujourd’hui, nous allons parler d’une curieuse erreur de continuité survenue dans la recréation de la bataille de New York par l’équipe créative de la série Oeil de faucon.

Dans ce cas, pendant le film original du Vengeurs, Loki utilise sa puissante baguette pour détruire la lettre K du mot Stark dans la tour de Tony. Plus tard, les lettres S, T et R tombent pour ne laisser que le A à sa place. Ce n’est pas ainsi que cela se passe dans la nouvelle série de l’archer le plus précis du monde. Univers cinématographique Marvel. Dans Hawkeye, le K est la dernière lettre intacte à côté du A. Faux !

Des détails comme celui-ci sont constamment évalués par de nombreux fans de ce contenu qui trouvent toujours une différence ou une erreur de continuité à mettre en évidence. Cependant, et compte tenu de tout ce qui se passe dans le Univers cinématographique Marvel aujourd’hui, les voix ne manquent pas pour souligner que peut-être Oeil de faucon est une réalité alternative de ce que nous appelons « Multivers ». N’exagèrent-ils pas ?

