La créature du «  pain de viande errant  » a des dents de fer

Un mollusque étrange, affectueusement connu sous le nom de «pain de viande errant», a des dents faites d’un rare le fer minéral, que l’on ne trouvait auparavant que le long des côtes rocheuses, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont détecté le minerai de fer rare – appelé santabarbaraite – dans les dents du mollusque broutant la roche Cryptochiton stelleri, surnommé le «pain de viande errant» parce qu’il ressemble à un avec son corps de forme ovale et écossé brun rougeâtre, jusqu’à 14 pouces de long (36 centimètres).

La découverte met en lumière comment C. stelleri peut gratter la nourriture des roches, ont déclaré les chercheurs. « [Santabarbaraite] a une teneur élevée en eau, ce qui le rend solide avec une faible densité. Nous pensons que cela pourrait durcir les dents sans ajouter beaucoup de poids », étudie l’auteur principal Derk Joester, professeur agrégé de science des matériaux et d’ingénierie à la Northwestern University dans l’Illinois, dit dans un communiqué .

Le pain de viande errant, qui porte aussi les noms Chiton géant du Pacifique et chiton géant à pied en caoutchouc , est la plus grande espèce connue de chiton, un mollusque marin avec un corps ovale et aplati qui a une coquille faite de plaques qui se chevauchent, tout comme une punaise. Les chitons sont connus pour leurs dents remarquablement dures, qui sont attachées à leur radula souple et flexible en forme de langue. Tout en cherchant de la nourriture, les chitons grattent leur radula couverte de dents sur les rochers, afin d’attraper les algues et autres aliments.

Le chiton «pain de viande errant», ou Cryptochiton stelleri, dans la nature. (Crédit d’image: Jerry Kirkhart)

Joester et ses collègues avaient déjà étudié les dents de chiton, mais ils voulaient en savoir plus sur le stylet – la structure creuse qui ressemble à la racine d’une dent humaine, et qui « relie le [chitons’] tête de dent ultra-dure et rigide à la membrane radula flexible « , ont écrit les chercheurs dans l’étude. Ils l’ont fait en analysant C. stellerichompers avec quelques techniques de haute technologie, y compris une source de lumière synchrotron et la microscopie électronique à transmission.

Ces analyses ont révélé la santabarbaraite dans le stylet supérieur du chiton. « Ce minéral n’a été observé dans des spécimens géologiques qu’en très petites quantités et n’a jamais été vu auparavant dans un contexte biologique », a déclaré Joester.

La découverte montre comment ce pain de viande étrange utilise sa dent entière, pas seulement la tasse ultra-dure et durable, pour collecter de la nourriture, ont déclaré les chercheurs.

Image 1 sur 5 Distribution de fer et de phosphore dans les principales dents latérales de C. stelleri. Coupe longitudinale de la dent et du stylet supérieur. (Crédit d’image: Northwestern University) Image 2 sur 5 Rendu d’une section virtuelle d’une tête de dent unique et d’un stylet supérieur, généré à partir d’une reconstruction 3D telle que déterminée par la tomographie par micro-ordinateur synchrotron. (Crédit d’image: Northwestern University) Image 3 sur 5 Image au microscope électronique à balayage de l’extrémité antérieure de la radula avec des dents matures. (Crédit d’image: Northwestern University) Image 4 sur 5 Impression 3D de composites bio-inspirés. (Crédit d’image: Northwestern University) Image 5 sur 5 Une bouche de chiton, avec la radula juste à l’intérieur. (Crédit d’image: David Young / Victoria High School, Victoria, Colombie-Britannique, Canada)

Ensuite, l’équipe a tenté de recréer la composition chimique du stylet avec une encre conçue pour l’impression 3D. Le premier auteur de l’étude, Linus Stegbauer, ancien boursier postdoctoral du laboratoire de Joester, a développé l’encre avec des ions de fer et de phosphate mélangés à un biopolymère dérivé des dents du chiton. Stegbauer, qui est maintenant chercheur principal à l’Institut de génie des processus interfaciaux et de technologie plasma de l’Université de Stuttgart en Allemagne, et ses collègues ont constaté que l’expérience fonctionnait – l’encre imprimait des matériaux ultra-durs, rigides et durables, tant que les scientifiques mélangeaient immédiatement avant l’impression.

« Au fur et à mesure que les nanoparticules se forment dans le biopolymère , il devient plus fort et plus visqueux « , a déclaré Joester. » Ce mélange peut ensuite être facilement utilisé pour l’impression. Un séchage ultérieur à l’air conduit au matériau final dur et rigide. «

L’étude a été publiée en ligne lundi 31 mai dans la revue Actes de l’Académie nationale des sciences .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.