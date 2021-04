La créatrice de mode et militante Maya Penn partage des conseils pour être plus respectueuse de l’environnement

La militante environnementale, créatrice de mode et animatrice Maya Penn a quelques conseils faciles pour tous ceux qui cherchent à développer des habitudes plus durables en 2021.

Penn, 21 ans, a déclaré à Stay Tuned qu’elle avait «toujours été vraiment passionnée» par l’art et le design. Elle a lancé sa première ligne de mode durable en 2008, à seulement 8 ans, et a déclaré que grâce à ces premières expériences, elle «a toujours grandi en pensant» à l’environnement.

« Tout ce que je fais est en quelque sorte dans le chevauchement entre l’art et la créativité et d’avoir un impact positif dans le monde et de s’attaquer aux problèmes sociaux et environnementaux », a déclaré Penn.

Bien qu’elle se soit concentrée sur la durabilité pendant la majeure partie de sa vie, elle a déclaré que le Jour de la Terre en 2021 se sentait plus important que par le passé.

Maya Shea Penn à 13 ans travaillant dans son studio à domicile. Elle a fondé sa société, Maya’s Ideas 4 the Planet, alors qu’elle n’avait que 8 ans pour sensibiliser à la sauvegarde de l’environnement. Phil Skinner

« Je pense que ce Jour de la Terre a définitivement une sorte d’énergie différente, parce que nous sommes à un moment où tant de personnes sont éduquées sur les questions environnementales », a déclaré Penn. « Ils essaient vraiment de comprendre comment ils peuvent contribuer et faire une différence. »

Penn a déclaré qu’elle faisait partie des personnes « qui croient que le Jour de la Terre devrait être tous les jours » et a encouragé les gens à faire leurs propres choix sains tout en tenant les « leaders mondiaux, les leaders de l’industrie » et les autres « grands décideurs responsables de faire comme autant que possible pour … créer un avenir plus vert pour le monde.

«Je pense que ce Jour de la Terre est vraiment différent, car il y a tellement de gens qui comprennent vraiment ce qui se passe et comment ils peuvent aider et en faire partie», a poursuivi Penn. « Et j’espère que cela continue de grandir. »

Pour tous ceux qui cherchent à devenir un peu plus verts en 2021, Penn a partagé quelques conseils simples.

Soyez conscient des choses que vous pouvez faire

Penn a dit que si vous réalisez que vous pouvez être plus respectueux de l’environnement, vous avez «déjà gagné la moitié de la bataille».

«Je pense que le parcours de développement durable de chacun sera complètement différent en fonction d’un certain nombre de facteurs différents, le temps, les ressources, l’énergie, l’accès dont vous avez besoin pour vivre de cette façon», a déclaré Penn. « N’oubliez pas que l’expérience de chacun sera différente. »

Essayez d’abord de faire de petits changements

Si vous essayez de penser aux changements que vous pouvez apporter, Penn recommande d’évaluer «tous les domaines de votre vie», comme ce que vous mangez, le moyen de transport que vous utilisez et la quantité d’énergie que vous utilisez pendant la journée.

Une fois que vous avez identifié les changements potentiels, essayez d’apporter de «petites modifications au jour le jour», comme manger un repas sans viande par semaine au lieu de devenir entièrement végétalien ou de débrancher des appareils qui ne sont pas actuellement utilisés.

« Il est important de noter que ces petites choses font une différence », a déclaré Penn. « Je pense que le plus important à retenir est de se souvenir du pouvoir du collectivisme et … que tous nos efforts collectifs ensemble feront une différence. »

En rapport

Essayez les achats d’occasion

Les magasins vintage et les magasins de consignation peuvent être un excellent moyen de faire des achats de manière durable.

Si vous ne pouvez pas acheter d’occasion, Penn recommande de prolonger la durée de vie des vêtements que vous possédez déjà afin que vous finissiez par acheter moins. L’industrie de la mode peut être très dommageable pour l’environnement, en particulier lorsqu’il s’agit de la mode rapide: l’industrie produit 1,2 milliard de tonnes d’émissions de carbone par an.

«Vous n’avez pas toujours à acheter votre chemin vers la durabilité», a déclaré Penn. Essayez d’apprendre à réparer les vêtements que vous avez déjà plutôt que de remplacer les articles s’ils se déchirent. Penn a également recommandé d’apprendre à repérer les vêtements individuels propres, plutôt que d’exécuter un cycle complet de lessive «quand ce n’est pas vraiment nécessaire».

«Nous devons changer la relation que nous entretenons avec les vêtements et penser que les vêtements sont jetables», a déclaré Penn. « Les vêtements doivent avoir une durée de vie aussi longue que possible. »

En rapport

Collaborez avec les autres

Penn a déclaré que les jeunes «vont être les futurs leaders de la planète», mais il est important pour les gens de toutes les générations de travailler ensemble pour trouver des solutions.

« Vous avez des gens qui sont des chefs de file de l’industrie qui essaient de comprendre comment ils peuvent intégrer la génération Z dans leur nouvelle entreprise, et ils se rendent compte que la génération Z est socialement, soucieuse de l’environnement et qu’elle souhaite soutenir des initiatives et des entreprises qui sont plus concentrés dans ces domaines également », a déclaré Penn. « Je pense que les jeunes ont vraiment besoin de puiser dans cela et de dire: » Hé, cela va être la norme de la vie, personnellement et professionnellement, et de manière durable, c’est quelque chose qui doit devenir une partie naturelle et occasionnelle de notre société. «

«Il faut tout le monde pour faire une différence dans le monde», a poursuivi Penn. «Surtout avec quelque chose d’aussi gros que les problèmes environnementaux, (cela) va demander la collaboration de tout le monde pour vraiment, vraiment apporter un changement tangible. … Les gens doivent savoir que nous sommes ouverts à cette collaboration. Ce partage d’expériences, de connaissances et les ressources entre toutes les générations (est) ce qui va avoir le plus d’impact. «

En rapport

Soyez optimiste

Penn se décrit comme une «militante axée sur les solutions», c’est pourquoi elle se concentre sur les changements actifs que les gens peuvent apporter.

Se sentir comme, « Oh mon Dieu, tout est terrible » n’est pas un moyen de faire un changement efficace, a déclaré Penn. Au lieu de cela, les gens doivent «regarder ce que nous pouvons faire pour aider».

« Tant que nous continuons à être optimistes, à avoir de l’espoir et à faire ce que nous pouvons, c’est ce qui est vraiment, vraiment le plus important pour moi », a déclaré Penn.

En rapport: