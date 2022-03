La créatrice d’Abbott Elementary, Quinta Brunson, explique pourquoi elle a failli abandonner avant que sa nouvelle émission à succès ne décolle

Pourquoi les enseignants choisissent leur carrière est l’une des deux raisons pour lesquelles Brunson a créé « Abbott » du point de vue des éducateurs. L’autre raison est que jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de spectacle scolaire raconté complètement de ce point de vue.

« C’est généralement moitié-moitié – moitié des élèves, moitié des enseignants », a-t-elle expliqué. « Habituellement, l’émission rebondit entre ces personnes et se concentre davantage sur les étudiants, mais je pensais qu’il y avait quelque chose de vraiment important à entrer dans la vie des enseignants d’une manière réelle. Pas d’une manière plaisante qui commence par notre impression de comédie perçue d’eux. C’est ce que m’a convaincu de faire ce genre d’émission, car il y a tellement plus à montrer : de vraies personnes qui choisissent, la plupart du temps, de faire le travail le plus sous-payé au monde. Qu’est-ce qui caractérise ce genre de personne ? »

Cette question a obligé Brunson à créer des personnages qui avaient cette même combinaison de feu, de patience, de gentillesse et de stabilité.

« Je savais que je n’avais pas la patience d’être enseignante », a-t-elle déclaré. « Ma mère l’a fait et c’est tellement important de savoir que c’est le travail qu’il vous faut et que vous savez ce qu’il faut à long terme pour le faire … C’est en fait un travail très difficile que vous devez avoir beaucoup de culot, de douleur et stabilité émotionnelle pour être capable de faire. Donc, si vous ne pouvez pas faire tout cela, vous ne serez pas un bon enseignant. Si vous pouvez faire tout ça, c’est en fait vraiment spécial. »

Originaire de l'ouest de Philadelphie, en Pennsylvanie, Brunson est en train de devenir un nom familier à travers le pays grâce à « Abbott Elementary », mais sa renommée n'est pas une histoire de succès du jour au lendemain.

C’est pourquoi, bien qu’il n’ait pas eu la patience auparavant, Brunson veut devenir enseignant un jour.

Brunson a enseigné une fois des cours de danse et a déclaré qu’après son règne à Hollywood, elle voulait enseigner aux collégiens ce qu’elle a appris dans l’industrie : ce contenu est « fascinant ».

« Ce serait cool de commencer à enseigner ça à des gens plus jeunes qu’à l’université », a déclaré Brunson, qui a mis fin tôt à ses études de journalisme et de communication à l’Université Temple pour poursuivre une carrière dans la comédie à plein temps — a déclaré. « Si cela pouvait devenir un cours même pour les collégiens parce qu’ils sont maintenant tellement en avance sur le jeu avec les trucs numériques, il serait avantageux pour eux de connaître réellement la composante financière derrière tout cela, ou simplement de connaître l’activité réelle derrière ce. »

Pour l’instant cependant, Brunson est réservé et occupé parce que « Abbott Elementary » a récemment été renouvelé pour une deuxième saison.

« Je ne sais pas; nous verrons … « , a déclaré timidement Brunson, avant d’ajouter: » Je dois le dire. «

L’émission revient le 22 mars 2022 après une interruption de trois semaines. Des fancasts (des fans prédisant ce qui va se passer ou ce qu’ils veulent voir) ont circulé sur Twitter de téléspectateurs dévoués souhaitant voir les acteurs légendaires Delroy Lindo ou Tichina Arnold guest star dans la série.

« Qu’est-ce qui vous fait penser que je peux me permettre ces gens? », A déclaré Brunson en réponse aux demandes des fans. « C’est ce qui me tue. »

Mais la semaine prochaine, elle promet « qu’il y a quelqu’un dans la série que les gens seront vraiment ravis de voir ».

« Mon coeur sur papier »

Le soutien de Brunson à l’éducation va au-delà des histoires d’enfance chaleureuses et d’une émission à succès qui devrait devenir une vache à lait. L’équipe marketing derrière « Abbott » a redirigé les fonds de la série pour acheter des fournitures pour les enseignants et les a mis à disposition dans un bus rénové qui sert également de salon mobile lorsqu’ils ont besoin d’une pause. Mais Brunson veut voir plus d’efforts de la part des élus pour payer davantage les enseignants et soutenir les écoles publiques.

Les salaires moyens des enseignants sont scandaleusement bas et bien qu’il y ait beaucoup de soutien public et d’engagements de la part des élus pour financer les écoles publiques, le problème persiste. Brunson a déclaré: « Les enseignants ne devraient jamais avoir à manquer quoi que ce soit. »

Elle a dit que nous n’avons pas encore vu de changements en masse dans ce domaine parce qu’il est « facile de parler de choses pour avoir l’air cool ou intelligent » des platitudes que prêchent souvent les élus, mais c’est une autre chose de faire en sorte que cela se produise.

Afin de voir une action réelle, « il faut parfois une grève des enseignants pour obtenir ce genre d’effort », ou autrement indiquer clairement qu’ils « ne lâcheront pas » pour obtenir le financement dont ils ont besoin.