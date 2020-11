La création de Wonder Woman 1984 sur HBO Max est la bonne décision, WarnerMedia explique pourquoi

Après des mois de spéculation, il a finalement été confirmé que Wonder Woman 1984 arrivera en streaming sur HBO Max en décembre de cette année, quelques jours à peine après sa sortie en salles. La nouvelle a été accueillie avec une grande joie par les fans, alors même que les analystes du secteur se demandaient comment la décision affecterait les salles de cinéma qui avaient désespérément besoin de nouveau contenu exclusif à succès. Le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a publié un article dans lequel il expliquait pourquoi une sortie combinée en salles et en VOD pour Wonder Woman 1984 est dans le meilleur intérêt de tous.

« Nous pensons que cette décision apportera plusieurs avantages. Le premier et le plus important avantage est pour les fans sous la forme d’un choix sans précédent dès le premier jour. Le deuxième avantage est pour les exploitants, fournissant un film très attendu à un moment si nécessaire tout en ils prennent des précautions dans leurs opérations. Enfin, nous pensons que nos partenaires créatifs et nous-mêmes bénéficierons de cette décision, sous forme de réponse des fans à la fois en salle et via HBO Max aux États-Unis. «

Alors que Kilar était impatient de souligner que le nouvel arrangement favorise tout le monde, la vérité est Wonder Woman 1984 finira par gagner beaucoup moins d’argent au box-office une fois qu’il sera disponible en ligne. Mais dans les circonstances actuelles, la seule autre option aurait été de reporter la sortie du film de plusieurs mois, ce qui aurait entraîné des coûts encore plus élevés pour WarnerMedia.

Kilar continue en admettant que le studio a tempéré leurs attentes en ce qui concerne Wonder Woman des années 1984 performance au box-office, mais que la sortie du film leur permettra de tester une nouvelle mesure de la popularité de leurs films qui devrait devenir de plus en plus importante dans les années à venir: combien de nouveaux abonnés HBO Max parvient à attirer juste pour regarder Wonder Woman 1984.

« Je trouve fascinant que nous puissions mesurer les performances de ce film d’une manière entièrement nouvelle. Pour utiliser une réplique de The Wizard of Oz, nous ne sommes plus au Kansas. Bien que nous prêterons attention aux revenus des salles, nos attentes sont clairement ajustés en raison de [the global emergency]. En parallèle, nous porterons une attention particulière au nombre de familles et de fans qui plongent dans HBO Max, car nous prévoyons certainement qu’une partie des fans choisiront de profiter de Wonder Woman 1984 de cette façon le jour de l’ouverture et au-delà. À titre comparable, un peu plus de quatre millions de fans aux États-Unis ont apprécié le premier film Wonder Woman le jour de son ouverture en 2017. Est-il possible que cela se reproduise ce Noël avec Wonder Woman 1984 entre les salles et HBO Max? Nous sommes ravis de le découvrir, faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir le pouvoir de choix aux fans. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Le film sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires. WarnerMedia.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman, HBO Max, Streaming