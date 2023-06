La création de contenu sur les réseaux sociaux devient mortelle dans Follow Her Trailer

Le nouveau film d’horreur de Quiver Distribution Suis-la est maintenant dans des salles limitées et peut être trouvé sur les points de vente VOD. Le film suit une streameuse en direct qui pense avoir trouvé la réponse à ses problèmes financiers lorsqu’un scénariste lui présente une offre lucrative, mais le prix à payer est plus élevé que ce qu’elle réalise initialement. Vous pouvez avoir un aperçu de cette histoire en regardant la bande-annonce officielle ci-dessous.





Suis-la est réalisé par Sylvia Caminer, deux fois lauréate d’un Emmy Award. Luc Geissbühler (Borât, Film suivant de Borat) a tourné le film. Il est produit par Caminer, Michael Indjeian et Sibyl Santiago. John Gallagher co-produit par la direction. Il est écrit par Dani Barker (Les non-professionnels) qui joue dans le film aux côtés de Luke Cook (Aventures effrayantes de Sabrina), Marc Moïse (Des hommes fous), et Eliana Jones (Chasseur nocturne).

Le synopsis officiel du film est le suivant :

Jess (Dani Barker) a enfin trouvé son hameçon : filmer secrètement des interactions effrayantes qu’elle rencontre via des offres d’emploi en ligne et utiliser les défauts des autres pour alimenter son succès en streaming. Pour son prochain épisode, elle a été embauchée par Tom (Luke Cook) pour écrire la fin d’un scénario dans une cabane isolée et somptueuse. Une fois sur place, la séduisante scénariste autoproclamée lui tend un scénario dont les deux sont les personnages principaux. Ce client n’est pas ce qu’il semble être, et même si l’argent est super… le vrai paiement ici pourrait lui coûter la vie. Follow Her est un thriller psycho-sexuel qui interroge les frontières éthiques des réseaux sociaux.

Distribution de carquois

« Le premier jour où nous sommes arrivés sur le plateau, nous avons d’abord dû tourner la scène sexuelle », a déclaré Cook dans une interview avec MovieWeb sur le tournage des scènes les plus torrides du film avec sa co-star Barker. «Dani met son pied dans ma bouche, et nous – Dani et moi – venions de nous rencontrer dans la vraie vie, donc c’était incroyablement intense pour moi. Pour une raison quelconque, et je ne suis pas prude, je me suis dit : ‘Je ne suis pas prêt pour ça. Je ne veux pas faire ça maintenant. Je veux connaître un peu Dani, et peut-être que nous pourrons nous y attarder plus tard.

Cook a ajouté: « Parfois, le tournage de ce genre de scènes se produit d’abord [with scheduling]. Donc, nous avons tourné ça, et c’était très intime, très rapidement. J’ai entendu parler de réalisateurs qui faisaient ça. C’est une technique utilisée pour rapprocher leurs acteurs dès le départ. Et cela a fonctionné.

Le film devient cependant très sombre, car Barker nous a également expliqué comment le film a pu effrayer les téléspectateurs avec ses moments les plus « glaçants », en particulier avec les moments de style hitchcockien.

« Cela me surprend toujours à quel point les gens peuvent avoir peur en le regardant, essentiellement l’élément d’horreur », a-t-elle déclaré. « Et il y a des pépites plantées dans le film que tout le monde ne voit pas. Je ne veux rien dévoiler, mais il y a des choses hitchcockiennes partout qui si vous ne regardez pas attentivement, vous le manquerez. Tout cela, pour moi, a été les moments les plus effrayants.

Suis-la est disponible pour regarder maintenant dans certains cinémas ainsi que sur les points de vente VOD, par Quiver Distribution. Vous pouvez lire notre avis officiel ici.