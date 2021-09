La couverture de Petito a peut-être conduit à la disparition des restes d’un homme du Texas dans la même forêt du Wyoming

L’intense attention médiatique entourant le cas de Gabby Petito a peut-être aidé à résoudre la disparition d’un père de deux enfants au Texas qui a disparu le mois dernier dans une forêt nationale du Wyoming, a déclaré la police.

Des restes correspondant à la description de Robert « Bob » Lowery, 46 ans, ont été retrouvés mardi au pied du col de Teton dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming, a annoncé le service de recherche et de sauvetage du comté de Teton dans un communiqué.

Le corps de Petito a été découvert dans la même forêt nationale le 19 septembre dans la zone de camping dispersée de Spread Creek. Le fiancé de Petito, Brian Laundrie, a été nommé personne d’intérêt dans son cas et a disparu, déclenchant une chasse à l’homme.

Robert Stiles Lowery. Recherche et sauvetage du comté de Teton

L’adjoint du shérif du comté de Teton, Chad Sachse, avait précédemment déclaré à « Dateline » de NBC que les deux cas n’étaient pas liés et que la zone où le corps de Petito avait été retrouvé se trouvait de l’autre côté de la forêt.

Les autorités ont déclaré mardi que la couverture de la disparition de Petito avait aidé à mettre en évidence le cas de Lowery, ce qui a permis à au moins deux personnes de contacter la police au cours du week-end avec de nouvelles informations sur le dernier endroit où il a peut-être été vu.

« Les nouvelles informations placent Lowery sur le Black Canyon Trail, portant une casquette de baseball noire avec un P doré et portant un sac de sport noir avec le logo Nike », ont déclaré les autorités.

Un groupe de secours bénévoles a été constitué et vers 13 heures mardi, une équipe de chiens a localisé un corps et un sac de sport Nike noir sur une pente raide et boisée, a indiqué le service de recherche et de sauvetage du comté de Teton. Une cause de décès est toujours en suspens.

La sœur de Lowery, Leigh Lowery, a déclaré dans un communiqué que la famille attendait toujours le rapport du coroner. Elle a déclaré que son frère, qui a une fille de 12 ans et un fils de 15 ans, a été « un père, un fils, un frère et un ami merveilleux ».

« En ce moment, nous tenons particulièrement à remercier l’adjoint du shérif du comté de Teton, Chad Sachse, et son département pour tout leur travail au cours de ce mois où Bob a disparu. Nous apprécions également la recherche d’aujourd’hui par les équipes de bénévoles de recherche et de sauvetage du comté de Teton et les soins et l’inquiétude manifestée par tant de personnes dans les médias et la communauté de Jackson Hole », a-t-elle déclaré mardi soir dans une publication sur Facebook. « Nous vous remercions également tous pour votre soutien et vos prières. »

Lowery, de Houston, s’était rendu à Jackson Hole le 19 août. Le lendemain, il a pris un service de covoiturage pour Wilson, une ville située à proximité de plusieurs sentiers forestiers nationaux. Sa sœur a déclaré à « Dateline » qu’il avait récemment démissionné de son travail dans l’immobilier et qu’il allait faire diverses randonnées et faire du camping avant de se lancer dans une nouvelle entreprise.

Sa famille s’est inquiétée lorsqu’il a cessé de contacter ses enfants, a déclaré Leigh Lowery.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.