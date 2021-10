La couverture de « Nevermind » pourrait changer, selon Dave Grohl

Après la controverse provoquée par la reprise de « Nevermind », considérée comme l’œuvre la plus importante et la plus influente de la discographie de Nirvana, elle a attiré l’attention des anciens membres du groupe au point que Dave Grohl a envisagé comment une altération des rééditions ultérieures de l’album.

Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque Spencer Elden, le bébé sur la pochette de l’album qui est maintenant un jeune adulte, a poursuivi les membres du groupe et les héritiers de Kurt Cobain, les accusant de pédopornographie et d’exploitation sexuelle pour l’utilisation de sa photo sur la couverture.

Dans un entretien avec le Sunday Times, Grohl a déclaré ce qui suit : « J’ai beaucoup d’idées sur la façon dont nous devrions modifier cette couverture, mais nous verrons ce qui se passera. Nous vous le ferons savoir. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose de bien », a-t-il déclaré pour s’assurer plus tard qu’il ne se sentait pas entièrement concerné par la question.

Selon Grohl, il y a tellement de choses à espérer dans le futur et tellement de bien dans la vie pour être dérangé par quelque chose comme ça. De plus, le musicien se sent chanceux de ne pas avoir à s’occuper de paperasse légale. Les membres de Nirvana sont sur le point de sortir une édition spéciale pour le 30e anniversaire de l’album, dont Elden exige que son image soit censurée.

Selon les exigences légales d’Elden, chaque nouvelle édition de « Nevermind » voit son image modifiée, selon son avocate, Maggie Mabie. L’édition du 30e anniversaire de l’album est actuellement disponible en pré-commande avec une date de sortie prévue le 12 novembre.

Malgré le grand impact culturel que Nirvana a laissé dans le monde de la musique à ce jour, Grohl a souligné à de précédentes occasions que les membres du groupe n’avaient pas de grandes attentes quant à son succès et espéraient seulement qu’il s’en sortirait modérément bien, pour malgré le fait d’être satisfait du résultat final.