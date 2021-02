La couverture de la MLB The Show 21 sera officiellement dévoilée sur Hot Ones

Nous savons déjà qui sera la star de la couverture de MLB The Show 21: l’arrêt-court des San Diego Padres, Fernando Tatís Jr. Et il sera officialisé lors d’un épisode du 1er février de Hot Ones, ce qui signifie qu’un dévoilement complet est imminent:

Sponsorisé par @MLBTheShow ⚾️💥 L’athlète de couverture de la prochaine MLB The Show est dévoilé et interviewé demain sur #HotOnes 👀 #MLBTheShow https://t.co/d8M5aTUovM pic.twitter.com/hTxpOflyFr – Complexe (@Complex) 31 janvier 2021

Cela devrait être fascinant, car ce sera le premier titre multiformat publié par Sony. Nous savons déjà que la PS5 et la PS4 sont une serrure – ces versions ont été prévues pour une sortie au Brésil plus tôt dans l’année – mais nous avons également vu une couverture Xbox One sortie dans le cadre de la fuite susmentionnée. Des listes de vente au détail Xbox Series X ont été repérées sur GameStop, alors que nous attendons toujours la confirmation de PC et de Nintendo Switch.

Juste au cas où vous auriez manqué cette illustration de boîte, nous la partagerons à nouveau ci-dessous pour vous:

Une fois les plates-formes nettoyées, il sera intéressant de savoir exactement ce que Sony San Diego apporte à la version du jeu de cette année. Avec le monde verrouillé depuis le lancement du dernier opus, et un tas de nouvelles plates-formes pour lesquelles se développer, nous espérons que la qualité habituellement inébranlable de la série ne diminuera pas. Nous devrions en savoir beaucoup plus la semaine prochaine.