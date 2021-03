La couverture de Billie Eilish de la candidate «  Voice  » lui vaut son tour de 4 chaises: «  Vous êtes l’une des meilleures voix que nous ayons entendues  »

Jusqu’à présent, cinq candidats cette saison de « The Voice » ont reçu le très convoité tour de quatre chaises pour leurs auditions. Une chanteuse de 20 ans, Anna Grace, a rejoint des personnalités comme Avery Roberson, Zae Romeo, Deion Warren et Kenzie Wheeler, comme l’a révélé un aperçu de sa prochaine audition pour la 20e saison de la série.

Anna Grace, originaire de Milwaukee, Wisconsin, a affronté le hit de Billie Eilish en 2020 «mon avenir» pour son audition.

Même pas trente secondes après son interprétation du hit pop, les entraîneurs Kelly Clarkson, John Legend et Nick Jonas se sont retournés simultanément. Blake Shelton a rejoint le reste des entraîneurs quelques secondes avant la fin de sa performance, faisant de son audition l’un des virages à quatre chaises recherchés de la saison.

Legend a été la première à parler à Anna Grace après son audition, disant à la jeune chanteuse: «J’adore toutes les nuances que vous avez montrées et vous avez fait des choix musicaux tellement cool, c’était vraiment, vraiment magnifique.

Anna Grace, originaire de Milwaukee, Wisconsin, a affronté le hit de Billie Eilish en 2020 «mon avenir» pour son audition. La voix / NBC

Clarkson est intervenu en complimentant son choix de chanson, ajoutant: «Cela semble juste un peu éthéré et vous pouvez beaucoup utiliser votre voix de tête et en tant que femme, j’adore ça. C’est juste une version contemporaine vraiment cool d’une ambiance old-school. »

L’artiste lauréate d’un Grammy a confié à Anna Grace qu’elle aimait sa voix et qu’elle avait déjà commencé à penser à des chansons à chanter tout au long du concours avec lesquelles son style sonnerait bien. Elle a même donné à la jeune artiste quelques conseils pour aller de l’avant et lui a fait savoir qu’une veste Team Kelly l’attendait.

« Je pense que vous êtes quelqu’un qui doit vraiment être protégé dans une émission comme celle-ci et ne pas laisser trop d’influences extérieures vous distraire du chemin sur lequel vous voulez être », a déclaré Shelton à Anna Grace, mettant en place l’un de ses tristement célèbres des moments de taquinerie avec un autre entraîneur. «Nick s’est même tourné vers moi pendant l’audition et m’a dit: ‘Mec, elle sonnerait bien dans la country’ et je me suis dit: ‘Nick, je ne pense pas qu’elle sonnerait bien dans la country du tout, je ne pense pas que ce soit son truc », et il n’arrêtait pas de dire:« Pays! De campagne!' »

Jonas a suivi Shelton après avoir révélé leur fausse interaction, mettant en place l’un de ses propres moments hilarants qui ont fait craquer tous les entraîneurs – et Anna Grace -.

« Ce spectacle est évidemment tout au sujet de grandes voix et vous êtes l’un des meilleurs que nous ayons entendus, donc je veux vous montrer quelque chose parce que je veux que vous fassiez le bon choix ici », a déclaré Jonas.

Il a ensuite révélé trois mèmes distincts qu’il prétendait avoir trouvés sur Internet, chacun se moquant de ses collègues entraîneurs.

Sur une photo de Clarkson protégeant son visage de la caméra, la légende disait: «Quand tu ne peux pas faire face à la réalité, Nick est le meilleur entraîneur.»

Une photo de Legend a été associée au texte « John ‘Not So’ Legend. »

Shelton a été traité avec un peu moins de gentillesse que les deux autres entraîneurs, Jonas partageant une photo du chanteur country tenant un chiot avec la superposition de texte qui disait simplement «Puppy hater».

Jonas a terminé son discours sur une note sérieuse, disant à Anna Grace que ce serait un honneur d’être son entraîneur.

Après la sortie anticipée de son audition à tour de rôle à quatre chaises, Anna Grace a profité de ses histoires Instagram pour partager sa gratitude pour le soutien.

« Je veux pleurer – merci beaucoup pour tous les gentils commentaires et messages !! » elle a écrit dans une superposition de texte sur un selfie. «J’étais le plus nerveux que j’aie jamais été à ce moment-là et le fait que ça se soit passé comme ça m’est irréel. ce n’était certainement pas une performance parfaite, mais la croyance des entraîneurs en moi et en mon potentiel est ce qui compte tant pour moi. Je ne veux pas que vous voyiez ce qui va arriver. je vous aime tous❤️ »

Dans une deuxième histoire, Anna Grace a partagé à nouveau un message de son ancienne baby-sitter qui a exprimé à quel point elle était fière de la star en herbe de 20 ans.

«Je vais pleurer, merci beaucoup pour les gentils mots❤️», a-t-elle écrit au-dessus de l’histoire partagée.

Pour savoir qui Anna Grace a choisi d’être son entraîneur, connectez-vous à «The Voice» lundi à 20 h HE sur NBC.

Vidéo connexe: