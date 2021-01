La couverture créative du «Train fou» d’Ozzy Osbourne devient virale sur TikTok | 45S

Ils savent ce qu’est la vraie musique. Sur TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus connus utilisé par des milliers de personnes dans le monde, une vidéo est devenue virale où un groupe d’amis a fait un couverture de «Crazy Train», l’une des nombreuses chansons qu’Ozzy Osbourne a dans son répertoire.

Voici Adam And The Metal Hawks, des utilisateurs qui ont déjà couvert «Thunderstruck» et «Back in Black» d’AC / DC, «Seven Nation Army» de The White Stripes, «Sweet Child O ‘Mine»’ Roses de Guns N. et maintenant ils ont été chargés de faire leur propre version de l’une des chansons les plus acclamées du Prince des ténèbres.

Dans la vidéo, on voit les garçons s’équiper d’instruments rustiques comme des bols en plastique, des bouteilles et des guitares acoustiques. Tout cela, ajouté à leur attitude, en faire l’une des vidéos les plus curieuses vues sur la plateforme, un fait qui lui a valu d’être viralisé.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec la vidéo amusante d’une des chansons d’Ozzy qui figurait dans son album de 1980 «Blizzard Of Ozzy».