La couverture Black Sheep de Brie Larson est incluse dans la nouvelle bande originale étendue de Scott Pilgrim

La reprise de Brie Larson de « Black Sheep » de Metric de Scott Pilgrim Vs. le monde sera inclus dans la prochaine bande originale du film. Sur Instagram, le réalisateur Edgar Wright a annoncé que la toute nouvelle bande originale élargie sortirait cet été. Le cinéaste a également inclus un clip de Larson interprétant « Black Sheep » dans le rôle d’Envy Adams – qui s’est justement inspiré de la chanteuse de Metric Emily Haines. Vous pouvez consulter le post ci-dessous.

Extrait de la publication Instagram : « Le 9 juillet, le Scott Pilgrim vs le monde (Original Motion Picture Soundtrack Expanded Edition) sera disponible sur tous les services de musique numérique. La bande-son étendue comprend des démos de Beck et plus de musique du film, y compris Brie Larson exécutant le classique @metric ‘Black Sheep’. »

C’est le bon moment pour être fan de Scott Pilgrim vs le monde. En avril, une nouvelle version du film est sortie en salles pour célébrer son dixième anniversaire. Alors que la pandémie affectait encore le nombre de spectateurs au cinéma à cette époque, Wright savait que de nombreux fans ne laisseraient pas passer l’occasion de voir le film sur grand écran, en particulier ceux qui n’ont pas eu l’occasion de le faire lors de sa première sortie. une décennie auparavant.

» Pouvoir le voir avec les meilleures spécifications est évidemment le rêve de tout cinéaste. Vous voulez que les gens le voient aussi bien qu’il pourrait l’être. Je soupçonne que si vous êtes un fan du film, vous allez obtenir un tel plaisir de le voir comme ça », a déclaré Wright à propos de la sortie, notant que «Scott Pilgrim vs le monde a été conçu pour le grand écran et pour les meilleurs systèmes audio. »

Également co-écrit par Wright aux côtés de Michael Bacall, Scott Pilgrim vs le monde est basé sur la série de romans graphiques Scott pèlerin par Bryan Lee O’Malley. Il met également en vedette Michael Cera dans le rôle de Scott Pilgrim, un musicien fainéant espérant gagner un concours pour obtenir un contrat d’enregistrement. Il doit également combattre les sept ex maléfiques de sa nouvelle petite amie Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead). Le casting comprenait également Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Alison Pill, Brandon Routh et Jason Schwartzman.

Bien que le film n’ait pas enflammé le box-office lors de sa première sortie, il a développé un culte assez fort. Il n’y a jamais eu d’indication qu’une suite se produira, mais si c’est le cas, Mary Elizabeth Winstead a quelques idées. L’année dernière, l’actrice a fait part de ses réflexions sur le sujet dans une interview à ComicBook.com.

« Vous savez quoi, je pense que ce serait tellement cool », a-t-elle déclaré. « Je serais tellement curieux de savoir ce qui est arrivé à ces personnages quand ils sont dans la mi-trentaine, par opposition au genre de 20 fainéants. Je pense donc que ce serait vraiment intéressant. »

Winstead a ajouté: « Nous avons toujours parlé d’une suite quand nous le faisions, mais nous avons toujours imaginé que ce serait comme, toujours comme un an plus tard. Où sont-ils? Mais je pense que c’est beaucoup plus fascinant de savoir où ils seraient 10 des années plus tard. Je suis prêt pour ça. «

le Scott Pilgrim vs le monde – Original Motion Picture Soundtrack Expanded Edition sortira le 9 juillet 2021. Vous pouvez également revisiter le film en le regardant sur Netflix. Cette nouvelle a été révélée pour la première fois par Edgar Wright sur Instagram.

Sujets : Scott Pilgrim Vs. le monde