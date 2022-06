La course de Kate Bush sur cette colline avait à l’origine un nom de chanson différent qu’elle utilise toujours

Kate Bush a révélé que son hit « Running Up That Hill » avait à l’origine un titre différent, mais qu’elle a été forcée de le changer de peur qu’il ne soit pas diffusé à la radio.

Le succès emblématique a connu un regain de popularité étonnant depuis qu’il a été utilisé dans le dernier épisode de Choses étranges. Regardez ci-dessous :

Il est devenu si populaire, en fait, que le single a finalement atteint le sommet des charts musicaux britanniques 37 ans après sa première sortie en 1985.

La semaine dernière, « Running Up That Hill » a capté plus de 48 millions de flux mondiaux sur Spotify, alors qu’il a récolté plus de 57 millions de flux la semaine précédente et gagné plus de 32 millions de flux une semaine plus tôt.

Et tandis qu’un nouveau public est tombé amoureux de la chanson, Bush a expliqué la signification du morceau et a révélé qu’il s’appelait à l’origine « A Deal With God », qui pour elle est toujours le nom de la chanson.

Dans une interview avec Emma Barnett sur Woman’s Hour sur BBC Radio 4, Bush a déclaré: « L’idée d’un homme et d’une femme échangeant leurs places, juste pour savoir ce que c’était que d’être de l’autre côté.

Kate Bush a révélé que « Running Up That Hill » avait un nom différent. Crédit : Alamy

« Cela s’appelait à l’origine un » Deal with God « , mais la maison de disques craignait qu’il ne soit pas diffusé à la radio, car c’est un titre sensible, mais pour moi, cela s’appelle toujours » A Deal With God « . »

Auparavant, Bush avait expliqué comment sa maison de disques lui avait dit que le titre original aurait été « mis sur liste noire » dans les pays religieux simplement pour avoir le mot « Dieu » dans le titre.

Dans une interview en 1985, elle a déclaré : « On nous a dit que si nous gardions ce titre, il ne serait joué dans aucun des pays religieux, l’Italie ne le jouerait pas, la France ne le jouerait pas et l’Australie ne le jouerait pas. joue-le!

« L’Irlande ne le jouerait pas, et que généralement nous pourrions le faire noircir simplement parce qu’il y avait Dieu dans le titre. »

Le hit de Kate Bush est en tête d’iTunes grâce à Stranger Things. Crédit : YouTube

Écrit et produit par Bush pour son cinquième album Chiens d’amour« Running Up That Hill » est sorti pour la première fois sur EMI Records en 1985.

Il a atteint la troisième place des charts britanniques lors de sa première sortie, tandis qu’une nouvelle version de la chanson a atteint la sixième place après avoir été utilisée lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2012.