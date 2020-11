La course de dragsters la plus lente, la plus lourde et la plus excitante que vous ayez jamais vue

Ce n’est pas tous les jours que l’on voit un Mercedes-Benz Actros et un Scania R500 discuter de 400 m d’asphalte stick-to-stick. Ces léviathans asphaltés ne sont pas agiles, ils ne «tirent» pas en avant au départ et mettent une éternité à gagner de la vitesse… Mais la course n’en est pas moins excitante. Avoir principalement Mat Watson (Carwow) et Yianni (Yiannimize) comme chauffeurs de service.

De plus, nous pouvons voir un test de démarrage uniquement avec les tracteurs et aussi avec la semi-remorque attachée et… à pleine charge. Soit 44 tonnes en ordre de marche chacune.

Pour tirer lui-même et la semi-remorque chargée, le Mercedes-Benz Actros dispose d’un six cylindres en ligne d’une capacité de 10,7 l et 480 ch, tandis que le Scania R500 répond à la lettre avec un six cylindres en ligne avec 12,7 l (arrondi donne les 13 l que nous voyons / entendons dans la vidéo) et 500 ch. Lequel de ces camions gagnera?

Si les tests de départ sont déjà passionnants, dans ce cas on admet que c’est le test de freinage d’urgence qui gagne en émotion supplémentaire.

Il y a toujours 44 tonnes à 80 km / h qui doivent s’arrêter dans le plus petit espace possible – cela peut augmenter la tension artérielle de chacun d’entre nous.