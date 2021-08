La Couronne va une fois de plus ruiner l’image de Philippe d’Édimbourg

Philips 43PUS9235/12

Philips 43PUS9235/12 Ecran LED 4K UD HDR Vous regardez aussi avec vos oreilles. Laissez-vous envelopper par l'image plus vraie que nature et le son parfaitement réglé de ce téléviseur LED Philips avec haut-parleurs intégrés Bowers & Wilkins. L'Ambilight apporte de la couleur à la musique, aux séries HDR en streaming et aux films que vous aimez. Une image et un son superbes. Téléviseur LED 4K UHD Android avec Ambilight Un son signé Bowers & Wilkins Téléviseur Ambilight 108 cm (43') Principaux formats HDR pris en charge Moteur P5 Perfect Picture Engine La magie de l'Ambilight, par Philips uniquement. Avec la technologie Ambilight de Philips, chaque instant est immersif. Les LED intelligentes disposées tout autour du téléviseur réagissent au contenu à l'écran pour produire un éclairage qui vous captive et vous plonge au cœur de l'action. Un son signé Bowers & Wilkins. Comme un écran large pour vos oreilles. Les acousticiens de légende de Bowers & Wilkins ont conçu une enceinte d'exception, offrant des performances d'un réalisme extraordinaire. Le caisson de basses intégré, les tweeters et les haut-parleurs à large bande produisent des basses extraordinaires, des dialogues parfaitement angélique et des hautes fréquences limpides, même à volume réduit. Processeur Philips P5. L'excellence de l'image quelle que soit la source. Une image aussi saisissante que vos contenus préférés grâce au moteur Philips P5. Les détails gagnent sensiblement en profondeur. Les couleurs sont éclatantes, avec des tons de peau naturels. Le contraste est si net que vous ressentirez, et les mouvements sont parfaitement fluides. Dolby Vision et Dolby Atmos. Une image et un son dignes du cinéma. Grâce à la prise en charge des formats audio et vidéo haut de gamme de Dolby, le son et l'image de vos contenus HDR sont d'un réalisme formidable. Le contraste, la luminosité et les couleurs reflètent parfaitement la vision du réalisateur quelque soit que vous regardez les dernières séries en live. L'espace sonore est immense, clair, détaillé et profond. Android TV : tout simplement intelligent. Vous pouvez personnaliser le choix de vos applications préférées quand vous souhaitez y accéder aux contenus Android TV ce qui facilite de télécharger ou de diffuser les émissions favorises. Vous pouvez également reprendre là où vous vous êtes arrêté. Commande vocale. Assistant Google intégré. Fonctionne avec Alexa. Commandez vocalement votre téléviseur Philips Android. Vous voulez jouer, regarder Netflix, ou encore rechercher des contenus et des applications dans Google Play Store ? Il suffit de le dire à votre téléviseur. Vous pouvez même commander tous vos appareils domestiques connectés compatibles avec l'Assistant Google, ce qui vous permet par exemple de tamiser la lumière et de régler le thermostat pour une soirée cinéma réussie, le tout sans quitter votre canapé. Vous n'aurez plus jamais à rechercher votre télécommande. Vous pouvez désormais utiliser des appareils équipés d'Alexa, tels...