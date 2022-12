La couronne suscite plus de controverse au milieu des rapports sur la scène du cercueil ouvert pour la saison 6

Plus de controverse a éclaté La Couronne. Principalement après le règne de la reine Elizabeth II, La Couronne a lancé sa cinquième saison sur Netflix en novembre. La dernière saison avait déjà suscité des réactions négatives avant sa première, car certains téléspectateurs étaient mal à l’aise de regarder la série après la mort du prince Philip en 2021 avec la reine Elizabeth en septembre 2022. Certains critiques ont déclaré que Netflix devait ajouter des avertissements soulignant que la série est une dramatisation fictive d’événements réels, avec Dame Judi Dench appelant même La Couronne pour « sensationnalisme grossier ».





Avec la saison 6 maintenant en cours, plus de controverse a été créée avec ce qui aurait été filmé pour les prochains épisodes. Selon The Sun, les prochains épisodes exploreront la mort de la princesse Diana, et on dit qu’Elizabeth Debicki s’était même allongée dans un cercueil pour une scène de cercueil ouvert, faisant semblant d’être décédée. On dit que la scène met en scène le prince Charles (Dominic West) en larmes avec d’autres personnes en deuil. Les spectateurs qui prétendent avoir vu la scène du cercueil ouvert ont déclaré à la publication qu’ils se sentaient choqués et consternés par ce qu’ils ont vu.

« Les princes William et Harry n’ont jamais vu leur mère morte dans un cercueil et ils ne devraient pas avoir à regarder ça. Le public britannique ne devrait pas non plus », a déclaré une personne citée.

« Les patrons sont allés bien au-delà pour chasser les cotes d’écoute », dit un autre. « Tout le monde était très mal à l’aise pendant le tournage. C’est obscène et devrait être interdit de diffusion. »

Il y a une autre scène qui aurait été filmée et qui serait également problématique. Il a été décrit comme une mise en scène du personnel médical essayant frénétiquement de sauver la vie de Diana dans un hôpital après son accident de voiture mortel. De vrais chirurgiens ont été embauchés pour la scène, qui aurait également « du sang partout » avec des médecins travaillant sur le corps sans vie de Diana.

« Il y a eu des conversations sur le plateau entre les membres de la distribution visiblement contrariés par ce qu’on leur demandait de faire », affirme un témoin anonyme du plateau.

Certains qui connaissaient personnellement Diana crient également au scandale. Son ancien garde du corps, Ken Wharfe, a suggéré que William trouverait les scènes « répugnantes » tandis que Charles serait « consterné ». L’amie de Diana, Simone Simmonds, a également déclaré que la représentation des événements tragiques à l’écran est « malade, malade, malade ».

« A ce rythme, pourquoi n’iraient-ils pas simplement déterrer sa tombe », a déclaré Simmonds. « Ces scènes ne sont pas du divertissement, c’est juste macabre. »





Combien de ces scènes feront le montage final ?

Netflix

Étant donné qu’il y a déjà un contrecoup, il est possible que Netflix ait supprimé ou fortement réduit les scènes au moment de la saison 6 de La Couronne est libérée. Officiellement, le streamer n’a pas commenté cette nouvelle vague de réactions négatives concernant la mort de Diana et la manière dont certains événements sont représentés à l’écran. Cependant, le streamer avait précédemment promis d’aborder le décès de Diana avec « le plus grand respect et le plus grand soin ».

Les cinq premières saisons de La Couronne sont en streaming sur Netflix. La saison 6 n’a pas encore de date de sortie.