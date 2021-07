La Couronne sort de la saison 7

La reine Elizabeth II est entrée dans l’histoire, il y a longtemps, non seulement pour son règne, mais aussi pour avoir été la femme la plus ancienne sur le trône. Cela fait 70 ans qu’elle a été couronnée monarque d’Angleterre et, par conséquent, raconter sa vie prend plus d’une heure de documentaire ou de film, c’est pourquoi Peter Morgan a décidé de faire La Couronne afin d’élaborer sur les événements qui ont marqué la vie des Windsor.







Cependant, tout ce qu’il a capturé La Couronne Sur le petit écran, il a secoué les fondations de Buckingham Palace puisque, au-delà de la demande de la monarchie, Morgan était chargé de raconter dans les moindres détails ce qui s’est passé depuis qu’Elizabeth II a accédé au trône. Les déceptions de Felipe de Edimburgo, les fois où le duc s’est opposé à ses mandats, les mauvaises relations avec le prince Charles et les controverses amoureuses de l’héritier de la couronne sont quelques-uns des détails que montre cette série.

En effet, tel est le succès de la fiction la plus chère de Netflix que la plateforme a donc décidé de la renouveler pour deux saisons supplémentaires, ajoutant ainsi une cinquième et une sixième. L'année dernière, pendant la pandémie, la quatrième édition a été publiée où Lady Di, qui était jouée par Emma Corrin, a été incluse et a pris toute la vedette, faisant encore plus sombrer la couronne.







Cependant, ce ne sera qu’en cinquième que les vrais problèmes, qui ont entaché l’image d’Isabel II et de sa famille, se refléteront dans la série. Des années 90 aux années 2000, en passant par l’annus horribilis de 92 et la mort de Lady Diana en 97 sont quelques-uns des événements historiques que Peter Morgan a inclus dans les nouveaux scripts qui commenceront bientôt à être produits.

Cependant, beaucoup se demandent déjà si, en plus des deux volets déjà confirmés, La Couronne Il aura également une septième saison pour continuer avec les histoires. Mais, Suzanne Mackie, la productrice exécutive de la série a expliqué pourquoi il est, à l’heure actuelle, impossible de renouveler la bande : «Peter a dit de manière très éloquente que vous ne pouvez tout simplement pas écrire quelque chose à moins d’avoir eu le temps d’avoir une bonne perspective« , a-t-il précisé.

D’ailleurs, pour approfondir son explication, il a aussi dit : « vous avez toujours pensé que 10 ans est le temps minimum pendant lequel vous pouvez voir quelque chose dans son contexte historique, pour vous permettre de vraiment le comprendre. je ne pense pas que cela s’en écarte”. Et, ces mots coïncident avec les paroles de Morgan sur les raisons pour lesquelles il n’inclura pas l’histoire de Meghan et Harry dans La Couronne.