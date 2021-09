La Couronne : sa véracité est menacée

La cinquième saison de La Couronne Il est au milieu du processus de production. Avec Lady Di, qui sera interprétée par Elizabeth Debicki, en tant que protagoniste exclusive, la nouvelle édition promet de se concentrer sur toutes les vraies controverses. Capturant des années 90 et se terminant dans les années 2000, Peter Morgan apportera au présent les souvenirs les plus durs de la monarchie britannique, en particulier d’Elizabeth II.







Depuis sa sortie en 2016, La Couronne Il a fait ses objectifs très clairs : raconter l’histoire du monarque qui a vécu le plus longtemps sur un trône européen. Et, au-delà du fait qu’en plusieurs saisons il a pris ses licences de création, c’est assez proche de la réalité, comme le prince Harry lui-même l’a avoué. Mais maintenant, la production pourrait changer complètement.

Alors que Morgan a déclaré plus d’une fois qu’il se sentait plus à l’aise pour écrire sur des choses qui se sont passées il y a 20 ans, il se rapproche déjà de l’époque actuelle. C’est pourquoi, dans le cas de vouloir continuer avec cette série Netflix, maintenant il va falloir en faire une fiction car les Windsor viennent de sceller leur intimité contre toute fuite.

Le 9 avril, une nouvelle a choqué le monde : le prince Philip, duc d’Édimbourg et époux d’Elizabeth II, a perdu la vie à l’âge de 99 ans. Après avoir souffert de plusieurs problèmes cardiaques, le père de Charles de Galles et grand-père des princes William et Harry, est décédé »en compagnie de sa bien-aimée Lilibeth», selon la Maison royale anglaise. Cependant, après l’agitation, la spéculation a commencé.

Et la grande question a été générée autour de sa volonté. Pour les médias britanniques, connaître l’avenir du duché d’Édimbourg est d’une importance vitale, ainsi que pour les sujets des Windsor. De même, la richesse de ceux qui descendent de la Maison royale grecque doit désormais être héritée par les membres de la monarchie britannique et on ne sait toujours pas si, par exemple, le duc de Sussex a été déshérité par son grand-père.

Cependant, récemment, le juge Sir Andrew McFarlane, président de la division du droit de la famille de la Cour suprême du Royaume-Uni, a statué que le testament doit rester scellé pendant 90 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2111. « Il est nécessaire d’améliorer la protection des aspects véritablement privés de la vie de ce groupe restreint de personnes afin de préserver la dignité de la souveraine et de ses plus proches parents.», a expliqué l’avocat.

Il a également signalé que les Windsors savaient de quoi chaque membre avait hérité, mais on leur a dit qu’ils étaient détenus à huis clos pour éviter l’attention des médias. Ainsi, avec cette fixation, le testament sera examiné par l’avocat du monarque, le procureur général et le gardien des archives royales. Maintenant, avec cette décision, une nouvelle question se pose : qui sera le nouveau duc d’Édimbourg ?

La Couronne montre le moment exact où le roi George VI, père d’Elizabeth II, a conçu Philippe le duché d’Édimbourg en 1947. Ce titre noble a été créé en 1726 par le roi George I et, depuis lors, a transcendé de génération en génération, mais maintenant il pourrait être éteint. Alors que toutes les théories indiquent que l’héritier serait Edward de Wessex, le plus jeune fils du prince, rien n’a encore été confirmé.

Cependant, le fait qu’Eduardo soit l’héritier des titres subsidiaires du duché en tant que comte de Merioneth et baron de Greenwich le place déjà en tête de liste. C’est-à-dire que cela pourrait ouvrir les portes à Peter Morgan ou plutôt à Netflix pour se concentrer sur une nouvelle voie pour continuer avec La Couronne ou au moins, effectuer un spin-off du nouveau duc d’Édimbourg.