La Couronne révèle 10 règles inhabituelles de la royauté

Depuis que La Couronne Hit Netflix, la royauté britannique est en échec. La série biographique de Peter Morgan a révélé, malgré le souhait des Royals, les secrets les mieux gardés des Windsors, générant ainsi une grande controverse dans le monde puisqu’il y en a qui ont commencé à regarder avec des yeux différents la monarchie et d’autres qu’ils ont appelé cette production irrespectueuse.







En fait, ceux qui se sont également plaints plus d’une fois de La Couronne Il s’agissait précisément d’Elizabeth II et de Felipe de Edimburgo refusant, dans un premier temps, d’en voir le contenu et, plus tard, demandant à Peter Morgan d’annoncer qu’il ne s’agissait que d’une fiction. Et, apparemment, le réalisateur a décidé d’ignorer leurs demandes car il y a plus de vérités que de mensonges dans sa série.

Philippe d’Édimbourg et Elizabeth II étaient mécontents de la Couronne. Photo: (Getty)



De plus, l’exemple clair se trouve dans les vrais protocoles qui La Couronne spectacles, car beaucoup d’entre eux sont répertoriés sur le site officiel de la famille royale. De Spoiler, nous vous montrons les 10 règles les plus inhabituelles auxquelles ils se conforment à Buckingham Palace et également dans la série:

10 règles inhabituelles de la royauté britannique:

1. Lorsque la reine est debout, tout le monde doit être debout et il est obligatoire de s’incliner devant elle chaque fois qu’ils la saluent.

2. Chaque fois que Sa Majesté arrête de manger, tout le monde doit s’arrêter car personne d’autre ne peut manger après elle.

3. Il est interdit à la famille royale de montrer de l’affection en public et seule la main dans la main est autorisée. (Cela n’était pas seulement évident dans La Couronne, mais récemment, lors du dernier adieu à Felipe de Edimburgo, aucun membre de la famille ne s’est soutenu mutuellement, à part partager des larmes et une conversation)

4. Quelle que soit la période de l’année, les garçons de moins de huit ans doivent porter des shorts tandis que les filles ne peuvent porter que des robes et des cardigans. Les seuls autorisés à porter des pantalons longs sont les adultes.

Elizabeth II détermine quand tout le monde arrête de manger. Photo: (Getty)



5. Ils ne peuvent s’engager sans avoir au préalable l’approbation d’Elizabeth II. Cette règle s’applique aux enfants, ainsi qu’aux petits-enfants et arrière-petits-enfants, bien que ce soit aussi quelque chose qui est arrivé à la princesse Margaret, la sœur de la reine, puisqu’elle a dû demander l’autorisation de sa lignée pour épouser le photographe Antony Armstrong Jones.

La famille royale doit se méfier du deuil. Photo: (Getty)



6. Jusqu’à l’âge de 8 ans, l’héritier du trône et ses frères et sœurs n’ont pas le droit de voyager avec leurs parents en cas d’accident. En fait, le premier dans la ligne de succession devrait toujours être d’un côté tandis que sa famille de l’autre pour empêcher.

7. Quant aux femmes, ce sont elles qui doivent suivre le plus de protocoles: elles ne peuvent pas peindre leurs ongles ou leurs lèvres dans une couleur frappante, seulement du pastel, elles ne peuvent pas croiser les jambes, elles ne doivent pas porter de décolleté, en descendant les escaliers elles ne peuvent pas ils doivent regarder les étapes, toujours tournés vers l’avenir.

8. Ils ne peuvent pas voter, se présenter à une fonction publique ou parler de politique en public. Ceci, bien que non montré exactement dans La Couronne, était en évidence l’année dernière lorsque Meghan Markle et le prince Harry ont donné leur avis sur le président des États-Unis, Donald Trump.

9. Elizabeth II ne peut recevoir une poignée de main que lorsqu’elle étend la sienne pour saluer ses invités.

10. Cette règle découle de la mort du roi George VI, père d’Elizabeth II, qui a perdu la vie lors de sa première tournée internationale avec Philippe d’Édimbourg et La Couronne il l’a rapporté à la perfection.

Chaque fois qu’un membre de la famille royale fait un voyage à l’étranger, il doit apporter un costume noir ou une robe avec lui au cas où un décès surviendrait pendant son absence. Ceci afin de montrer la bonne tenue en arrivant au Royaume-Uni.