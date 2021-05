La Couronne pourrait éliminer Lady Di à la demande du prince William

Décrire la vie de la reine Elizabeth II est un défi, non seulement à cause de ses années sur le trône, mais aussi parce qu’elle et sa famille se méfient beaucoup de sa vie privée. C’est pourquoi, des productions comme La Couronne Ils sont mal vus au palais de Buckingham, d’autant plus que, selon les Windsors, la plupart des choses que Peter Morgan a racontées sur Netflix ne sont pas tout à fait vraies ou, dans certains cas, ne se sont pas produites.

La vie d’Elizabeth II est très difficile à raconter. Photo: (Getty)



Cependant, au-delà des demandes excessives de la famille royale pour Morgan d’annoncer que La Couronne Ce n’est rien de plus qu’une fiction, le créateur l’a ignoré et est allé de l’avant avec ce qu’il avait en tête. C’est pourquoi, à l’heure actuelle, cette série compte déjà quatre saisons publiées sur Netflix et, en juillet prochain, elle commencera, avec un casting renouvelé, à filmer la cinquième édition qui, comme il se passa, pourrait dépeindre celles des années 90 au 2000. , y compris l’accident mortel de Lady Di.

La première fois qu’ils sont apparus, en particulier, Diana et le prince Charles étaient dans le quatrième opus, où il leur a montré à la fois au début de leur relation, leur mariage et même les déceptions que l’héritier du trône a faites sur sa femme avec Camilla Parker. Bowles. À tel point que, suivant l’ordre chronologique habituel, Peter Morgan doit non seulement montrer la naissance de William et Harry, mais aussi le divorce des princes de Galles et ses conséquences, parmi lesquelles: l’entretien de vengeance.

Ema Corrin a joué Lady Di. Photo: (IMDB)



C’est le nom donné à l’entretien que la princesse Diana a eu avec le journaliste Martín Bashir en 1995 devant la BBC. Selon l’histoire, le communicateur s’est imposé comme le premier et le seul à avoir réussi à faire sortir toute la vérité de la princesse du village. Mais, à l’heure actuelle, cet épisode de la chaîne de télévision fait l’objet d’une enquête depuis que le frère de Diana, Charles Spencer, a présenté des documents avec lesquels il a démontré qu’à ce moment-là, Bashir avait trompé sa sœur en lui montrant de fausses preuves que la famille royale sur laquelle il enquêtait constamment. et la pourchasser.

C’est pourquoi, il y a quelques jours à peine, le prince William est sorti pour dire aux gens quelle était la cause en ce moment. « La BBC a effectivement établi un faux récit qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé à la fois par ce réseau et par d’autres.», Il a commencé par dire, puis a déclaré explicitement que, comme c’était une interview qui avait eu lieu à travers«tromperies et mensonges«Ne doit pas être réédité.

A tel point qu’en apprenant que l’interview était complètement fausse et réalisée semant la peur et la paranoïa, le Prince a demandé à tous les réseaux et plateformes de ne plus diffuser ce clip de la BBC. En fait, il a également demandé que toutes les histoires de sa mère soient supprimées du petit écran, surtout si elles incluent cette mascarade. Bien que l’on ne sache pas encore si La Couronne prendra en compte cette situation ou non pour éliminer Lady Diana de son histoire, il est certain que l’événement survenu en 1995 est totalement exclu.