La Couronne pour tout révéler sur le véritable amour de Lady Di

Depuis sa création, La Couronne est devenue l’une des meilleures séries d’époque de Netflix. Malgré le fait que la royauté britannique affirme que cette production de Peter Morgan n’est rien de plus qu’une fiction, la façon dont elle est racontée met en péril l’image de la monarchie au-delà de ses tentatives de réfuter le contenu biographique.







En fait, tel est le succès c’est La Couronne qui est déjà sur le point de démarrer avec le tournage de sa cinquième saison. À la fin de l’édition précédente, on pouvait voir un petit prince William, donc, suivant la chronologie avec laquelle Morgan a toujours réussi, les nouveaux chapitres présenteront les années 90 avec les enfants du prince Charles comme principaux protagonistes.

Cependant, ces mêmes années, Entre 1990 et 1997, la famille royale britannique a connu les pires tragédies de son histoire. Au-delà de « Annus horribilis”De la reine en 1992, il y a aussi les divorces du prince Andrew avec Sarah Ferguson et celui du prince Charles avec Lady Diana, qui en 97 a perdu la vie et tous les yeux ont pointé le palais de Buckingham comme le principal coupable de sa voiture tragique et suspecte. accident.







À tel point que, pour cette cinquième saison, Peter Morgan devra également se concentrer sur la princesse de la ville. Et, pour dévoiler les plus grands secrets de Diana of Wales, le réalisateur a trouvé le meilleur moyen: pendant quelques mois, il a été jumelé avec Jemima Goldsmith, qui était non seulement mariée au Premier ministre du Pakistan, Imran Khan, mais aussi une grande confident de l’ex-épouse du prince Charles puisque son mari et Hasnat Khan étaient cousins.

Emma Corrin dans son rôle de Lady Diana. Photo: (IMDB)



Ce dernier était, selon l’histoire, le véritable amour de Lady Diana une fois qu’elle a été séparée de l’héritier légitime de la couronne britannique. C’est pourquoi, qui mieux que son amie la plus proche pour révéler tous ses secrets au réalisateur de La Couronne? Cependant, Goldsmith a non seulement parlé devant Morgan, mais l’a également fait lors d’une interview.

L’histoire de la mère des princes Harry et William avec Hasnat a commencé en 1995, trois ans après son divorce d’avec Charles de Galles et, selon ce que Jemima a continué à dire, « Diana voulait l’épouser même si cela signifiait devoir déménager au Pakistan« . Et, en 2013, il a également souligné que Diana of Wales s’était rendue deux fois dans le pays d’origine de son partenaire afin de rencontrer sa famille, ce qui a profondément scandalisé la royauté.