La Couronne: Philippe d’Édimbourg a donné son avis sur la série avant sa mort

La mort de Philippe d’Édimbourg cela a choqué à la fois l’Angleterre et le monde entier. Après 70 ans de service et 73 ans de compagnie exclusive avec la reine Elizabeth II, l’épouse de Sa Majesté a perdu la vie à l’âge de 99 ans alors qu’elle souffrait de graves problèmes cardiaques.

La mort de Philippe d’Édimbourg a fait sensation dans le monde. Photo: (Getty)



Cependant, malgré la tristesse causée par la disparition physique du duc, ceux qui étaient en parfait état étaient les producteurs de La Couronne puisqu’ils n’ont envoyé que des condoléances à la famille royale. La série, qui raconte la vie de la monarchie britannique, a causé beaucoup de malaise à Buckingham et, la rare déclaration des créateurs, montre que la relation entre les deux parties n’est pas encore rétablie.

De plus, l’un des plus en colère contre la biographie non autorisée des Windsors était, précisément, Philippe d’Édimbourg. Les biographes du père du prince Charles révéleront bientôt les résultats de longues années d’enquête, mais certains ont déjà commencé à divulguer des informations, parmi lesquelles les réactions du duc à La Couronne.

Matt Smith a été le premier à dépeindre Philip of Edinburgh dans The Crown. Photo: (IMDB)



Sally Bedell Smith, l’une des auteurs de la plus longue biographie d’Elizabeth II, a déclaré que la scène qui a le plus dérangé le prince consort était celle liée à la mort de sa sœur. La bande montre que le prince Andreas de Grèce, le père de Philip, a blâmé son fils pour la mort de sa « fille préférée » quand la vraie histoire est que la princesse Cecilie a eu un accident d’avion, mais quand elle était sur le point d’aller à un mariage et non pour voir son jeune frère.

Le moment de la Couronne qui a le plus dérangé Philippe d’Édimbourg. Photo: (IMDB)



En outre, Smith a déclaré que les deux Philippe d’Édimbourg comme Son Altesse a refusé de voir La Couronne, mais que de la même manière, ils ont été informés du contenu. Par conséquent, Netflix a dû s’excuser à plusieurs reprises auprès des membres des Royals et, en fait, ils ont été obligés d’avertir dans chaque chapitre qu’il s’agissait d’un drame et non de toute la vraie histoire. Quelque chose que, bien sûr, ils n’ont pas respecté.

« Ce qu’ils ont fait à sa réputation, maintenant qu’il est mort, devient beaucoup plus sérieux», A argumenté le biographe. De son côté, le chercheur royal Hugo Vickers a commenté que pour l’ancien membre de la maison royale grecque, c’était un grand mécontentement de voir qu’il était qualifié de coureur de jupons dans les chapitres qui recréent les années 50 et 60.







« Il est très malheureux qu’ils aient fait une caricature du prince Felipe et qu’ils ne lui aient jamais montré faire un travail.« Vickers a déclaré dimanche au Mail. « C’était une performance cruelle et profondément injuste« Il ajouta.

Même ainsi, il semble que Peter Morgan et son équipe ne suivront pas les conseils des spécialistes de la vie de Philippe d’Édimbourg comme ils continueront l’histoire dans une cinquième et sixième saison. En outre, ils ont également confirmé qui sera le prochain acteur à donner vie à l’époux anglais. Il s’agit de Jonathan Pryce, qui en juillet 2021 commencera à enregistrer les nouveaux chapitres avec l’ensemble du casting.